世界頂級格鬥賽事「UFC格鬥之夜澳門站」熱血落幕

澳門銀河與世界頂尖綜合格鬥(MMA)組織UFC，於11月23日晚在澳門最大的室内綜藝館—銀河綜藝館舉辦UFC格鬥之夜澳門站：恩vs.費古希度，為全場超過12000名觀眾帶來共13場精彩絕倫的終極格鬥，以澎湃的熱血為整個澳門UFC周末劃下激動人心的句號。隨著當晚7時正恩vs.費古希度主賽正式開場，加上中國香港知名監制、導演、演員甄子丹親臨現場觀戰，逐漸將整個UFC格鬥之夜澳門站氛圍推至最高峰。在精彩萬分的聯合主賽，由前UFC女子草量級冠軍挑戰者、官方排名第二的閆曉楠對陣排名第九的泰巴達-列斯。雙方為了爭奪冠軍挑戰權施展渾身解數，閆曉楠在半主場的強勁氣勢下，於比賽中展現出強大的攻擊力和防守能力，最終在一片歡呼聲中以30：27獲得一致判勝，往冠軍寶座邁向重要一步之餘，亦為她今個賽季增添重要一勝。

在頭條主賽中，前UFC雛量級冠軍、官方排名第三的彼特·恩將對陣前UFC蠅量級冠軍、官方排名第五的戴雲遜·費古希度，最終由彼特·恩勝出賽事。「澳門銀河」更與UFC合作，在銀河時尚匯明珠大堂設置「UFC粉絲嘉年華」，吸引大批格鬥迷前往打卡。UFC巨星級選手賈斯丁·基馳及迪亞高·盧比斯與中國人氣戰將張偉麗及李景亮，一起現身「中國武道綜合體能比賽」，與現場的格鬥迷近距離見面並進行簽名會。