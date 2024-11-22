世界頂級格鬥賽事「UFC 格鬥之夜澳門站」 明日於銀河綜藝館上演連場激戰

有關「澳門銀河」綜合度假城

「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達 430 億港元，佔地 110 萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。「澳門銀河」雲集 8 家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門 JW 萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士以及澳門安達仕酒店，共提供約 5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地 75,000 平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起 1.5 米人造海浪的空中衝浪池、全長 150 米的白沙灘，以及澳門首個高達 9 米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌——澳門悦榕 SPA 和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。



「澳門銀河」其他設施包括超過 120 個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風 味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際 頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為 VIP 更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。



極具規模的 3D 影城「銀河影院」設有 10 間影院，以 4K 鐳射映畫打造無可比擬的電影體驗； 以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90 秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食 街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約 2,500 個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。



「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）亦將為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達 40,000 平方米，並設有 16,000 座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。



詳情請瀏覽： www.galaxymacau.com, www.broadwaymacau.com.mo及 www.galaxyicc.com。

