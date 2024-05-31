丙肝可根治 惟小心藥物交互作用影響療效

慢性病毒性肝炎有機會演變成肝硬化或肝癌，幸好醫藥科技不斷改進，其中的丙型肝炎已有藥物可根治。惟部分長期病患如精神病、心臟病的患者須注意當中的藥物相互作用（Drug-drug Interaction，DDI）風險，以免影響治療效果。 丙型肝炎是由丙型肝炎病毒感染所引起的肝臟疾病，約70 – 80%患者會發展為慢性肝炎，有部份更可引致肝硬化及肝癌。估計約0.3%的香港人口曾患有丙肝，以注射毒品人士的感染率較高，腸胃肝臟科黎梓滔醫生指出，由於吸毒者更容易同時患有精神疾病，因此我們可以在這群人中找到一些丙肝患者。

丙肝藥物治癒率高 黎梓滔醫生表示，以往主要採用干擾素治療丙肝，惟療效低兼副作用多；現時則以直接抗病毒藥物（Direct-acting antiviral，DAA）作為一線治療口服藥物，可治癒達 90% 以上服用 DAA 的丙型肝炎患者，治癒率高而副作用少，而且有某些DAA適用於各種基因型丙肝，可減省抽血驗基因的步驟，讓患者盡早接受治療。 DDA藥物主要分為兩種，一種包含蛋白酶抑制劑，會影響人體代謝酵素，若患者本身須長期服用其他藥物，會有更大機會產生藥物相互作用（DDI），有減弱療效及加劇副作用的風險，包括精神科及心臟病藥物等；第二種則不含蛋白酶抑制劑，出現DDI的機會較低。除特別原因外，兩種藥物療程都不多於12星期。

肝科護士助患者積極合作 黎梓滔醫生為丙肝患者處方藥物會特別小心，按患者的病史、所服藥物及個人意願等作為參考因素，並以安全為首要條件。「現在治丙肝的療效很好，只要患者按時按量食藥便可根治。惟丙肝病徵不明顯，絕大部分患者都不知道自己有病，又或者基於某些原因而不願接受治療。我們面對的最大挑戰，是如何在大眾市民中篩找出丙肝患者；找到患者後，又如何說服他們接受治療及定期覆診。」政府醫院已嘗試在醫療系統中篩找丙肝患者，及早給予適當治療。

黎梓滔醫生指肝科護士的設立，以及非牟利組織或社工的社區活動對推動丙肝患者積極合作起到很大的作用。「肝科護士可緊密跟進病人，了解他們的問題，並鼓勵他們積極面對治療。而非牟利組織或社工會積極找出社區內的丙肝感染高風險人士，並遊說他們到醫院接受丙肝篩查或按時到醫院覆診和治療。」他強調，醫患之間互信；加上家人的支持，齊心合力對抗丙肝，並非難事。