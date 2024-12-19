中俄名家連手獻藝：「大師璀璨夜」2024香港音樂會圓滿舉行

12月18日，「大師璀璨夜」2024香港音樂會在西九文化區竹翠公園圓滿舉行。這場公益演出由中俄頂級藝術家連手呈現，來自香港各界的受邀民眾共同見證這一文化盛事，這也標誌著長城音樂會首次落地香港的成功。竹翠公園的舞臺在燈光與音樂的交織下化作一片如夢如幻的藝術殿堂，帶來跨越時空的文化體驗。 本次音樂會為期兩晚，為公益演出項目，由齊惜福與永聯光燁文化有限公司聯合主辦，兩千餘名香港各界的民眾受邀免費觀看了演出。本次音樂會彙聚了國際級音樂大師：俄羅斯指揮大師尤裡·巴什梅特以對經典曲目的獨到詮釋贏得陣陣喝彩；鋼琴大師鄧尼斯·馬祖耶夫通過技藝與情感兼備的演奏，征服了在場每一位觀眾；香港著名男高音歌唱家莫華倫則以深厚的藝術造詣和舞臺表現力，成為中外文化交流的橋樑。此外，俄羅斯男低音歌唱家伊爾達爾·阿布德拉紮科夫和女高音歌唱家奧麗加·佩雷蒂亞特科以極具表現力的演繹，賦予世界歌劇經典新的生命。

演出曲目覆蓋古典與現代，打造出跨越東西方的藝術對話。從裡姆斯基-柯薩科夫到威爾第的經典作品，再到中國現代音樂的代表作，每一首樂章都訴說著文化與藝術的深度交融。特別是在第二晚，音樂會達到了情感與藝術的雙重巔峰。伊爾達爾·阿布德拉紮科夫和女高音歌唱家奧麗加·佩雷蒂亞特科獻上的《瓦蘭客商之歌》《鬥牛士之歌》《瑪爾法的詠歎調》《維奧萊塔的詠歎調》等經典選段張力十足；莫華倫則通過《萬里長城永不倒》和《我的太陽》，激發現場觀眾的強烈共鳴；鄧尼斯·馬祖耶夫從拉赫馬尼諾夫《第二鋼琴協奏曲》第三樂章的熾烈與深情，到《黃河》鋼琴協奏曲的恢宏氣勢，將東西方經典作品在演奏中穿插交替，仿佛在講述一段跨越國界與文化的對話。

音樂會在壓軸曲目《紅旗頌》中迎來高潮，鄧尼斯·馬祖耶夫與俄羅斯青年交響樂團的連袂演奏令全場激情澎湃。安可曲《莫斯科郊外的晚上》的悠揚旋律則為這場文化盛宴畫上完美句號。 「這是我聽過最令人震撼的演出之一！無論是音樂家們的技藝還是音樂會選址的創意，都讓人印象深刻。」來自香港的音樂愛好者陳先生對此深有感慨。許多觀眾表示，這不僅是一場藝術享受，更是一次文化交流的盛事，彰顯了中俄文化的深厚底蘊與香港作為國際文化橋樑的獨特魅力。 以「大師璀璨夜」2024香港音樂會為主題，首次走出北京來到香港，是長城音樂會品牌國際化的重要一步。音樂會主辦方永聯光燁文化有限公司的董事長顧笑洋女士表示，選擇香港作為長城音樂會的首個走出北京的落地城市，是希望通過這一跨文化、跨地域的藝術形式，促進內地與香港的文化互動，助力香港打造國際化藝術之都。未來，長城音樂會計畫擴展至更多城市，借助音樂傳遞文化之美，創造更廣闊的交流平臺。