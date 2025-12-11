中國人壽（海外）全新推出「ENRICH·盈加」 會員禮遇體系、增值服務平台正式上線

鑽石會員：為追求全方位卓越生活的尊貴客戶而設。禮遇全面覆蓋五大板塊，鑽石客戶成為會員後即享有迎新禮遇雙人下午茶。會員尊享權益內容豐富，例如養老權益，會員可享受平台提供的

一對一內地養老規劃諮詢、養老社區試住體驗、機構參觀、床位費折扣；健康權益，可享指定醫院貴賓專屬禮賓通道及腫瘤防治資源平台；教育權益，涵蓋親子課程、遊學諮詢與升學指導等。此外，客戶將不定期受邀參與僅限鑽石會員的尊享活動，盡享全方位、個性化禮遇。