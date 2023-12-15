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市場資訊
2023-12-15 07:30:00
日報

中國南方航空將於2023年12月27日恢復香港到義烏航線直航服務

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27/12南航恢復香港到義烏直航服務

中國南方航空宣佈將於2023年12月27日恢復香港到義烏直航服務。義烏是一個非常適合自由行的地方，除了有聞名天下的義烏國際商貿城，還有各大商品市場入義烏老市場及賓王市場，絕對是購買好地方。義烏同樣有著秀美的江南山水，如德勝巖奇洞異石佛雲山、洞內藏廟、齊廬山青秀險峻、雙溪仙境金交椅、祝公巖竺陽洞深及鬆瀑山瀑布凌空等等，都是值得一去的地方。

南航將每週提供2班次的直航航班: 
逢星期三，六由香港國際機場出發，飛往義烏機場
香港-義烏: CZ6046 (18:30-20:35)
義烏-香港: CZ6045 (15:05-17:15)
購票網站: www.csair.com/hk

南航特別推出限時聖誕優惠，由即日起至12月31日, 只要成為南航會員後購買單程或來回程機票最高可享8折優惠，優惠包括香港始發和其他國際航線。如需了解更多信息或預訂機票，請到南航香港官方網站查詢。

南航的航線網絡將逐漸增加，新增義烏航線後，香港直飛航點共有6個，包括北京大興、武漢、瀋陽、貴陽、張家界和義烏。南航致力為大灣區旅客服務，將繼續為旅客提供高質量及更多元化的航線服務。

由香港國際機場出發，旅客亦可於機場體驗多項創新便捷的服務。 
代客泊車服務讓旅客出行至機場享受無憂的駕駛樂趣，與旅程無縫連接。旅客只需把車輛駛往一號客運大樓離港層四號落客區，即可把車輛交給泊車服務員代勞。待旅客回港後，可於四號停車場指定服務櫃檯辦理手續後取回車輛，十分方便。旅客可於離港前1至60天內，透過香港國際機場流動應用程式「My HKG 」或網站預約代客泊車服務。

另外, 適合親子互動的遊戲區「奇妙巨蛋」位於機場一號客運大樓離港層六樓東大堂(禁區)。這獨一無二的玩樂空間由巨型蛋殼結構，連接攀爬繩網、滑梯與網狀彎曲隧道組成，全新的遊戲設施專為6至12歲兒童而設，場內並設有以「雀鳥」為主題的多個互動數碼遊戲，深受大人小孩喜愛，絕對是親子必遊的機場景點。

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