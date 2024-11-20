中國太平邀請您免費乘搭電車 共慶11.20「中國太平日」

香港 - 2024年11月20日 - 為慶祝中國太平創立95周年，中國太平保險集團（簡稱「中國太平」）於11月20日「中國太平日」舉辦電車免費乘車活動，誠邀廣大市民旅客無限次免費乘坐香港電車，共襄盛舉。





中國太平保險集團副總經理李可東、香港特區政府民政及青年事務局局長麥美娟、香港特區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂、香港中國企業協會總裁于曉、香港保險業監管局高級經理朱麗、中國太平保險(香港)有限公司行政總裁黃朝輝等嘉賓，與中國太平優秀員工代表、幸福家庭一同出席了當日活動啟動禮。



今年是中國太平連續第四年舉辦「電車免費乘車日」活動。在當日的啟動儀式上，主禮嘉賓們用象徵創新和知識的書本點亮了活動主題，寓意中國太平始終秉持「央企情懷、客戶至上、創新引領、價值導向」的戰略要求，充分發揮央企優勢，全力支持「鄉村振興」、「粵港澳大灣區建設」等國家戰略實施，續寫未來發展新篇章。儀式結束後，嘉賓們登上色彩繽紛的派對電車，沿著香港的街道巡遊，為「電車免費乘車日」揭開序幕。



自2021年起，中國太平就將11月20日定為「中國太平日」，並在當日舉辦免費乘搭電車活動。如今，這一活動已成為中國太平一項富有特色、富有意義的公益慈善活動，得到社會各界的廣泛認可。今年更適逢中國太平創立95周年，有近70名境內外優秀員工代表受邀參加，共同慶祝這一特別時刻。



九十五載風雲路，砥礪前行再啟航。展望未來，中國太平將繼續積極履行在港金融央企的社會責任，發揮保險保障功能和跨境經營優勢，努力以價值成長全力推動集團高質量發展，多措並舉為國家鄉村全面振興、為香港「由治及興」、為中華民族偉大復興貢獻太平力量。



以上新聞稿由Ad Fortune Communications Ltd. 代中國太平保險集團發放。