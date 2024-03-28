品牌價值評級機構Brand Finance發佈《2024年全球保險品牌價值100強》。中國平安連續第八年蟬聯全球第一，品牌價值高達336億美元，較上年增長4.2%。中國平安堅持以客戶需求為中心，持續深化一站式「綜合金融+醫療養老」服務體系，為客戶創造「省心、省時、又省錢」的卓越體驗。截至2023年末，平安集團個人客戶數達2.32億，近64%客戶使用醫療養老生態圈服務，享有相關權益的客戶覆蓋新業務價值超過73%。中國平安堅守金融主業，支持實體經濟發展；堅持「金融為主」，推進普惠養老金融，亦會堅定保障功能，快速應對自然災害。
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日報
中國平安八度蟬聯Brand Finance全球保險品牌價值第一
品牌價值評級機構Brand Finance發佈《2024年全球保險品牌價值100強》。中國平安連續第八年蟬聯全球第一，品牌價值高達336億美元，較上年增長4.2%。中國平安堅持以客戶需求為中心，持續深化一站式「綜合金融+醫療養老」服務體系，為客戶創造「省心、省時、又省錢」的卓越體驗。截至2023年末，平安集團個人客戶數達2.32億，近64%客戶使用醫療養老生態圈服務，享有相關權益的客戶覆蓋新業務價值超過73%。中國平安堅守金融主業，支持實體經濟發展；堅持「金融為主」，推進普惠養老金融，亦會堅定保障功能，快速應對自然災害。