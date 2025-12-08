中國文化藝術傳承協會推廣粵劇赴新加坡展演 以創新科技重現傳統藝術

為促進文化交流及慶祝中國與新加坡建交35週年，中國文化藝術傳承協會在2025年12月5日至7日，在新加坡牛車水人民劇場舉辦「說好中國故事．港AI 粵劇文化交流展演」。是次活動由香港特別行政區文化體育及旅遊局贊助，旨在通過融合傳統粵劇與現代科技，向國際觀眾展示非物質文化遺產的當代生命力。

展演運用人工智慧技術，重現已故粵劇名家梁醒波與靚智伯的演出片段，實現跨時代同台呈現。演出同時採用數位技術製作舞台背景與音樂，豐富視聽效果。劇目包括《六國大封相》完整版，其中將展示多年未於新加坡舞台出現的傳統禮器，具文化保存意義。其他演出劇目涵蓋《碧天賀壽》、《金裝觀音得道》及香港原創劇《華光十殿救母》等經典與新編作品。是次演出匯聚了殿堂級藝術家與極富潛力的新秀，並特邀著名藝人謝雪心女士及前立法會主席曾鈺成先生親臨獻唱，星光熠熠。

中國文化藝術傳承協會主席郭俊亨先生表示：「我們希望透過創新科技，讓年青一代重新認識並愛上粵劇。這次AI與粵劇的融合，是傳承之路上的大膽嘗試，目的是讓傳統藝術以更國際化、更貼近時代的形態，走向世界。」

駐新加坡經貿辦處處理署長潘婉慈指出：「時值建交35週年與經貿辦成立30週年的雙重喜慶，將香港最珍貴的文化帶到新加坡，深具意義，象徵著兩地友誼與文化紐帶的堅實深厚。」

新界鄉議局議員及協會顧問歐陽鳳珍村長分享：「此次匯聚老、中、青三代藝術家的強大陣容，完美體現了粵劇薪火相傳的精神。能把如此高規格的演出帶到海外，我們深感自豪，也展現了香港在推動中華文化國際化中的橋樑角色。」