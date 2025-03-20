中國移動香港「數智聯創平台HK-SHINE」正式啟航 賦能香港科技創新 助力數智經濟新發展

由中國移動香港有限公司（下稱中國移動香港）主辦的「中國移動賦能香港社會科技創新發佈會」於3月19日隆重舉行，吸引逾60家合作夥伴、50家客戶及多位政商界領袖、學界專家共襄盛舉。發佈會以「賦能香港社會科技創新，賦能客戶數智化升級，賦能合作夥伴方案開發」為主題，正式發佈「數智聯創平台HK-SHINE」，展示中國移動香港在數智科技領域的創新成果，並探討如何通過數字技術賦能行業轉型，助力香港建設成為國際創新科技中心。 中國移動通信集團有限公司副總經理陳懷達先生在開幕辭中表示，科技創新正成爲搶占未來賽道的戰略制高點、重塑產業格局的變革性力量。過去一段時間以來，中國移動在港投入超過三百億港幣，堅持打造品質網絡，加快佈局新興業態，深度開展科技創新，為廣大香港市民及企業提供高品質的信息通信服務。他強調，「數智聯創平台HK-SHINE」是中國移動服務香港數智化轉型發展的重要載體，通過能力標準化、服務產品化和生態平台化，實現技術能力與產業需求的精準對接，助力企業更高效、更優質開展數智化轉型，全力支持香港建設國際創新科技中心、智慧城市典範，為香港長期繁榮穩定貢獻新動能！

中國移動通信集團有限公司副總經理陳懷達先生致辭

香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東教授, JP 在致辭中提到，人工智能等前沿技術發展對於社會經濟數字化轉型和實現高質量發展也非常重要，他說國家在今年的《政府工作報告》提出要持續推進「人工智能+」行動，激發數字經濟創新活力，也將從技術的創新研發和產業應用兩方面推進相關發展，包括在今年《財政預算案》中宣佈設立香港人工智能研發院和推出「製造及生產線『升』級支援先導計劃」等，助力推進香港經濟走向數智化。特區政府推出的一站式數碼服務平台「智方便」是推動數字政府建設和社會數字化轉型的重要措施，他透露目前「智方便」的登記用戶已經超過330萬，數字辦也將於明年年底推出「數碼企業身份」平台，讓本地企業安全便捷使用政府電子服務和進行網上交易，實現政府與企業的數字化對接。他感謝中國移動集團及中國移動香港一直以先進的信息通信技術服務社會，引領業界走向數字化發展，相信中國移動香港打造的「數智聯創平台」將會通過以科技賦能，為社會各界帶來更多創新的解決方案和服務，解鎖各行各業的無限可能，共同為香港創造「數智」未來。

中國移動香港有限公司董事長凌浩先生表示，香港具備强大的專業精神及創新意識，中國移動香港將依托「數智聯創平台HK-SHINE」，助力更多科技創新企業、具備創造力的團隊共同推動香港及世界創科市場繁榮發展。他強調，中國移動香港「數智聯創平台」是將優質科創能力推向世界的「連接點」，聚合内地專業公司與香港研發團隊携手推動能力出海，打造成爲社會共創平台，同時構建「陽光生態管理體系」保障專利及商業利益，彰顯「數智聯創平台」的全球化價值。

中國移動香港有限公司董事長凌浩先生致辭

會上，多位合作夥伴、行業客戶及高校代表共同探討平台的應用場景與未來合作機遇。香港理工大學協理副校長王鑽開教授在致辭中表示，平台在大學科研成果的積累與轉化方面發揮著重要作用，其核心優勢在於高效整合學術研究成果，推動技術能力和產品的持續優化升級。合作夥伴代表浙江大華技術股份有限公司副總裁周文凱先生，分享了與中國移動香港的深度合作成果，並將在安防、建築、園區、零售等領域進一步優化視頻能力的融合應用，通過「數智聯創平台」實現能力的快速複製與靈活部署，以視頻之力啟動數據潛能，以生態之力重塑行業價值，讓智能視頻技術廣泛服務於香港社會。

客户代表香港物流及供應鏈多元技術研發中心行政總裁黃廣揚先生,MH, FCILT 強調了平台在推動智慧城市建設、促進再工業化及深化大灣區合作中的關鍵價值，並期待中國移動香港憑借領先的技術實力，加快本地產業的數智化進程。香港生產力促進局首席創新總監都永海先生在活動中致辭祝賀「數智聯創平台」的發佈，肯定中國移動香港在數智科技領域的創新實力與前瞻視野，同時分享了生產力局與中移香港合作的車路協同系統創新項目，並期待未來雙方借助該平台加深合作，共同為國家新質生產力發展與「數字灣區」建設貢獻力量。香港消防處助理處長黃嘉榮先生和消防區長（資訊及通訊科技) 姚本恩先生出席發佈會，並在發言中表示消防處與中國移動香港將持續合作，並引入消防處室內定位設備，能實時追蹤消防人員在火場內的位置，記錄他們的行走路徑。

此外，中國移動香港有限公司董事兼行政副總裁李昕先生提到《保護關鍵基礎設施（電腦系統）條例草案》獲香港立法會三讀通過，表示中國移動香港非常支持，條例目的是加強「關鍵基礎設施」的電腦系統的保安能力，降低關鍵服務被網路攻擊破壞的可能，從而提升香港整體的電腦系統安全，有助推動「關鍵基礎設施營運者」建立良好的防範管理體系，確保電腦系統的安全運作，鞏固香港良好的營商環境及國際金融中心地位。 「數智聯創平台HK-SHINE」是中國移動香港精心打造的數智生態賦能平台，致力於推動香港及大灣區的數字經濟轉型。依托集團強大的技術優勢，平台集全網能力與生態協同於一體，圍繞「能力築基、AI賦魂、安全護航」三大核心方向，整合超過100項原子能力，涵蓋高精度定位、衛星通信、智能感知、低空空域管理、物聯網接入等關鍵技術，並已落實30多項行業解決方案，廣泛應用於智慧城市、智慧交通、智能製造、綠色能源等多個領域。平台不僅助力企業高效集成中國移動的數智能力，提升運營效率與創新能力，同時也為高校搭建前沿技術落地的橋梁，加速科研成果的產業化轉化。未來，中國移動香港將持續優化平台能力佈局，深化與政府、企業及學術界的合作，推動產業鏈協同創新，加快香港數智化轉型步伐。平台的推出，不僅為香港企業提供強大的技術賦能支撐，更助力香港在全球科技創新版圖上占據重要席位，邁向更加智能、可持續的未來。