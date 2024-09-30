中國萬天控股攜手衍生集團 強勢進軍藥食同源大健康市場

香港 - 2024年9月30日 - 2024年9月27日，中國萬天控股有限公司（1854.HK）（以下簡稱「萬天」）正式宣布與衍生集團（6893.HK）（以下簡稱「衍生」）簽署戰略合作協議，雙方將攜手進軍蓬勃發展的藥食同源大健康市場。此次合作將通過資源整合和技術創新，為全球消費者提供優質的大健康產品及服務，並共同開拓新的市場機遇。 上市公司藥食同源大健康產業合作簽約儀式 強強聯手，共創大健康新格局 隨著全球範圍內健康意識的提升，大健康產業正迎來前所未有的發展機遇。根據中國消費者協會「健康產業消費趨勢發展報告」市場預測，到2025年，中國大健康產業的市場規模將達到17.4萬億元人民幣，並有望在2030年攀升至29.1萬億元。藥食同源產業作為大健康市場的重要組成部分，正吸引著越來越多的資本與政策支持。 中國萬天控股有限公司作為港交所主板上市公司，此次與衍生集團的合作，將進一步加強萬天在健康領域的業務版圖，為進一步實現其成為全球領先的全產業鏈綠色食品服務商的願景鋪平道路。 聚焦三大戰略合作領域 根據協議，雙方將重點圍繞三大核心領域展開合作，推動藥食同源市場的開發與升級：

此次戰略合作不僅是資源和技術的結合，還將帶來顯著的協同效應。萬天將憑藉其在綠色食材供應鏈中的深厚經驗，為衍生產品提供更廣泛的銷售渠道。而衍生集團則將運用其在大健康領域的品牌影響力，協助萬天快速進軍藥食同源市場。 隨著中國「健康中國2030」戰略的推進，大健康產業的發展潛力無限。萬天與衍生的此次合作，緊扣市場趨勢，充分把握政策紅利，攜手共創健康產業的光明未來。雙方預計，此次強強聯手將推動產品創新、提升運營效率，並加速市場擴張，從而在未來幾年內為雙方企業帶來豐厚的長期回報。從企業發展來說，萬天此次進軍大健康產業，顯示出其深刻的市場洞察力與戰略眼光。這一舉措不僅將進一步促進其業務多元化，還將為未來的持續增長奠定堅實基礎，隨著業務的不斷擴展與創新，萬天有望在大健康市場中建立領先地位，為企業創造可持續的價值與回報。

關於中國萬天控股有限公司

中國萬天控股有限公司（1854.HK）是港交所主板上市公司，專注於綠色食材供應、綠色餐飲和環保科技，全面提升食品產業價值鏈。公司致力成為全球領先的全產業鏈綠色食品服務商，從食品源頭到餐桌，集團始終堅守品質與創新的承諾，為千家萬戶帶來更健康、更美好的餐飲體驗。

關於香港衍生集團

衍生集團（6893.HK）以「甄選天然，草本食養」的理念，專注於研發草本食養健康產品，為全球家庭提供創新且高品質的健康解決方案，旗下產品多次獲得業界殊榮，並憑藉其創新產品如「衍生小兒開奶茶」和「衍生小兒七星茶」在市場上取得了巨大成功，成為健康食品領域的佼佼者。