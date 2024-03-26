中國香港傷殘人士體育協會代表隊（集訓隊） 獲UNIQLO贊助官方制服 支持殘疾人運動發展 宣揚傷健共融

今次贊助的隊服適用於11個運動項目的單項體育賽事，包括射箭、田徑、羽毛球、硬地滾球、草地滾球、射擊、游泳、乒乓球、保齡球、輪椅籃球和輪椅劍擊。出席新聞發布會的香港殘疾運動員代表隊成員，包括輪椅劍擊運動員余翠怡、硬地滾球運動員梁育榮和何宛淇、游泳運動員吳卓恩、保齡球運動員張凱童、草地滾球運動員郭永及田徑運動員任國芬。

中國香港傷殘人士體育協會代表隊（集訓隊）公布新官方制服，獲日本服裝零售商UNIQLO，由2024年4月1日起提供為期4年的贊助。多名香港殘疾運動員代表隊成員到場支持，大讚新制服舒適透氣。

何宛淇:贊助達三贏 吳卓恩:700萬人給予的動力

何宛淇認為，今次贊助可以達到三贏狀態，首先運動員有更多渠道接觸社會作出分享，協會尋找運動員新血的渠道亦增加，至於大眾就可以透過這次機會，認識更多殘疾人士的奮鬥故事，及讓市民有更多渠道了解殘疾人士的活動。吳卓恩十分滿意新制服，更表示制服是700萬人給予的動力。卓恩的婆婆及姨媽亦有到場，透露以往贊助商未必有適合卓恩的呎碼，對今次贊助商為卓恩準備合身的制服感到高興。

UNIQLO:支持多元共融

UNIQLO香港營運總監太田友幸在發布會上表示，非常高興進一步擴大與中國香港傷殘人士體育協會的合作，會繼續秉持品牌理念，以「服裝的力量」讓世界朝更好的方向發展。支持多元共融是品牌理念中的重要一環，而運動可以幫助各界建立更緊密的連繫。太田友幸認為，運動是很好的渠道，拉近大家的距離，希望運動員穿著舒服的服飾，可以取得更好的成績。中國香港傷殘人士體育協會主席梁禮賢表示，UNIQLO的制服設計實用、用料舒適，對方的支持對運動員十分重要，期望雙方繼續一同為殘疾運動員努力，共同宣揚殘疾人運動的價值和精神。