中國香港傷殘人士體育協會與域多利遊樂會合作興建的殘疾人射箭場開幕

中國香港傷殘人士體育協會在戴麟趾爵士康樂基金的支持下，與域多利遊樂會合作興建永久殘疾人射箭場，為本地運動員同地區殘疾人士提供適切及固定的訓練場地。射箭場於2023 年9月16日進行了簡單而隆重的開幕儀式，標誌殘疾人射箭運動發展的一個新里程碑。

位於西貢大網仔域多利遊樂會的射箭場充分配合肢體殘疾人士需要，例如設有輪椅通道及固定箭靶。除了供協會運動員優先使用作日常訓練外，射箭場亦會開放予域多利遊樂會會員及公眾使用。協會未來會於場地舉辦各類型殘疾人射箭活動，包括體驗日、地區訓練班、教練培訓課程等，推動殘疾人射箭運動發展。

中國香港傷殘人士體育協會，前身為香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會，於1972年由創會會長方心讓教授及一群熱心的復康工作者領導下組成。

協會作為多項體育總會，積極發展及推廣11項殘疾人運動項目，包括射箭、田徑、羽毛球、硬地滾球、草地滾球、射擊、游泳、乒乓球、保齡球、輪椅籃球及輪椅劍擊，培育本地殘疾運動員及提升其競技水平，締造體育成就。