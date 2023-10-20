中國香港傷殘人士體育協會與香港中國旅行社 明年初起共同支援本地殘疾人運動發展

中國香港傷殘人士體育協會於10月19日舉行與香港中國旅行社合作備忘錄簽訂儀式暨杭州亞殘運香港殘疾學生觀摩交流團發佈會。活動於香港體育學院演講廳進行，並邀請了中國香港傷殘人士體育協會名譽會長周一嶽醫生GBS, MBE, JP、中聯辦協調部潘尚霞副處長、中國香港傷殘人士體育協會執行委員會主席梁禮賢醫生、香港中國旅行社總經理陳瑞東先生、中國香港傷殘人士體育協會總幹事吳曙明先生及觀摩交流團團長林文結女士擔任主禮嘉賓，為觀摩交流團揭開序幕。現埸約有50名即將出發參與觀摩交流團的特殊學校師生及發展隊殘疾運動員共聚，一同見證啟動儀式，大家在觀眾席上手持打氣巾，吶喊「我撐港隊！」，場面非常墟冚。

中國香港傷殘人士體育協會名譽會長周一嶽醫生致辭時，欣見觀摩交流團的成立為港隊注入正能量，並冀望團員通過杭州之行，提升對參與殘疾運動的興趣。他表示：「本屆杭州亞殘運派出98名港隊運動員參與不同項目，為致力支持殘疾運動員發展，協會籌辦前赴杭州的觀摩交流團，不僅現場為港隊運動員打氣，亦是殘疾運動員及特殊學校師生一次寶貴的學習體驗，一睹國際性運動盛事外，亦可參觀當地文化景點見證國家全方位發展。」

除了簡單而隆重的啟動禮，同場舉行與香港中國旅行社簽訂合作備忘錄儀式，是次備忘錄由中國香港傷殘人士體育協會執行委員會主席梁禮賢醫生與香港中國旅行社總經理陳瑞東先生簽署，雙方落實緊密合作，於明年初攜手支援本地殘疾人運動發展。協會執行委員會主席梁禮賢醫生致歡迎辭時，感謝香港中國旅行社全力協助籌劃是次杭州亞殘運觀摩交流團，並表示是次簽署合作備忘錄將進一步加強雙方長遠合作關係。他表示︰「協會明年起在香港中旅社的協助下，定能有效提升協會在相關工作上的效率和經濟效益，而且運動員及教練團隊亦能更專注訓練及比賽，為港取得佳績。」