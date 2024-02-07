中大醫院神經認知中心 成立神經認知資料庫 推動醫學研究

檢測認知障礙症方面，臨床神經科學中心引入先進的科技，特別是利用靈敏度高的「單分子陣列技術」數碼儀器，從血液中偵測出特定生物標記，找出早期出現認知障礙症的人士。另外，中心亦透過AccuBrain（AI腦影像分析）的輔助，利用人工智能分析病人腦部的磁力共振影像（MRI），儘早確診認知障礙症患者。康復治療方面，中心配備多項先進康復儀器設備，包括腦磁激治療（TMS）、機器人（Robotics）、外骨骼（Exoskeleton）和虛擬實境（VR）的應用，協助患者進行康復運動及訓練。

中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科與高錕慈善基金早前推出「腦智同護」，為香港市民提供的免費阿茲海默症篩查評估服務，中大醫院臨床神經科學中心將協同建立「神經認知資料庫」，藉此推動對認知障礙及阿茲海默症的研究。高錕中大「腦智同護」服務採用人工智能輔助的全自動視網膜圖像分析，能找出早期阿茲海默症患者，並為他們提供度身訂造的預防建議。經「腦智同護」服務篩查出需要跟進的人士，會獲資助轉介到中大醫院接受進一步的診斷及治療。中大醫院希望透過神經診斷及跨專科介入計劃，及早識別阿茲海默症患者。