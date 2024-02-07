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市場資訊
2024-02-07 17:15:00

中大醫院神經認知中心 成立神經認知資料庫 推動醫學研究

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（左起）中大醫院醫療創新及科技醫務總監何家儀醫生、中大醫院行政總裁馮康醫生、馬墉傑夫人、馬墉傑先生、中大醫院董事會副主席歐陽伯康先生、中大醫學院內科及藥物治療學系教授莫仲棠教授、中大醫院腦神經科專科醫生劉玉麟醫生

中大醫院獲馬墉傑伉儷捐款設立神經認知中心為受影響人士早診早治，並建立神經認知資料庫，推動有關疾病的醫學研究。

神經認知中心為中大醫院臨床神經科學中心的主要部分。有見於市民對認知障礙（又稱腦退化）、中風或神經受損的醫療需求日益增加，中大醫院開設臨床神經科學中心，提供跨專科及一站式的腦神經科和神經外科門診和住院服務。中心的服務主要分為兩大範疇，分別是及早檢測認知障礙症，以及為腦神經退化疾病患者（例如柏金遜症和中風）提供康復治療。

檢測認知障礙症方面，臨床神經科學中心引入先進的科技，特別是利用靈敏度高的「單分子陣列技術」數碼儀器，從血液中偵測出特定生物標記，找出早期出現認知障礙症的人士。另外，中心亦透過AccuBrainAI腦影像分析）的輔助，利用人工智能分析病人腦部的磁力共振影像（MRI），儘早確診認知障礙症患者。康復治療方面，中心配備多項先進康復儀器設備，包括腦磁激治療（TMS）、機器人（Robotics）、外骨骼（Exoskeleton）和虛擬實境（VR）的應用，協助患者進行康復運動及訓練。

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中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科與高錕慈善基金早前推出「腦智同護」，為香港市民提供的免費阿茲海默症篩查評估服務，中大醫院臨床神經科學中心將協同建立「神經認知資料庫」藉此推動對認知障礙及阿茲海默症的研究。高錕中大「腦智同護」服務採用人工智能輔助的全自動視網膜圖像分析，能找出早期阿茲海默症患者，並為他們提供度身訂造的預防建議。經「腦智同護」服務篩查出需要跟進的人士，會獲資助轉介到中大醫院接受進一步的診斷及治療。中大醫院希望透過神經診斷及跨專科介入計劃，及早識別阿茲海默症患者。

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中大醫院行政總裁馮康醫生表示︰「中大醫院早前成立臨床神經科學中心，現承蒙馬墉傑伉儷的慷慨支持，得以在該中心內成立神經認知中心，以先進設備及儀器協助有需要的人士。認知問題，尤其是認知障礙症，如果能及早預防、及早發現、及早介入，能有助延緩患者的惡化速度。正因如此，中大、中大醫院與高錕慈善基金合作成立『神經認知資料庫』，收集臨床數據作科研之用，期望將來在治療神經認知疾病方面有突破進展。」

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