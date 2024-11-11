中歐新視野債券基金喜迎週年

於波動市況中拓展機遇 為投資者提供穩定資本增值香港 - 2024年11月11日 - 作為一家專注於固定收益和多元資產管理的領先投資機構，中歐基金國際有限公司（「中歐基金國際」或「公司」）旗下所管理的「中歐新視野債券基金」（ZO Neo-Horizons Bond Fund）已正式成立滿一週年，該基金成立之初便肩負起幫助投資者爭取穩定的資本增值、實現較高的經常性收益、同時分散投資風險的長期使命。一年來，憑藉專業的投資管理團隊和前瞻性的資產配置策略，「中歐新視野債券基金」在利率波動及經濟下行壓力上升的環境中錄得穩健可觀的收益表現，充分彰顯出其作為固定收益類投資標的的卓越價值。
中歐新視野債券基金採取靈活的資產配置策略，不局限於單一市場或單一債券，不依賴簡單的被動指數跟蹤，而是採用主動管理的方式，根據市場變化，靈活投資於不同類型的固定收益資產，包括投資級別的公司債券、高收益債券、政府債券等。該基金採取多層次風險控制機制，通過對市場動態的精確分析，預測評估潛在的市場風險從而調整投資組合。同時，該基金還採用了利率期貨等衍生工具進行對沖，以降低市場波動對投資組合的影響。
隨著全球經濟疫後逐步復甦，資本市場呈現出高度波動的特徵。通脹壓力持續存在，加之供應鏈挑戰和地緣政治因素等多重影響，不少投資者蒙受損失，信心受挫。有鑑於此，固定收益產品因其相對平穩的回報率和較低的波動性而成為了投資者穩定收益、分散風險的理想選擇。除提供穩定現金流外，固定收益債券還可幫助投資者在一定程度上對沖股票市場的不確定性，平衡由不同利率環境所造成的附帶風險。
中歐基金國際固定收益及多元資產總監叶英聰女士表示:「中歐新視野債券基金的設計初衷是幫助投資者在高波動的市場環境中獲得相對穩定的資本增值。通過靈活的資產配置，精細化的風險管理，我們審慎投資全球範圍內多種固定收益資產。投資者可以根據市場變化適時調整投資組合，力求實現較高的回報。當市場利率上升時，該基金可以選擇降低對長期債券的配置，轉而增持短期債券，降低利率風險；相反，當市場利率下降時，則可增加對長期債券的投資，以捕捉債券價格上漲帶來的資本增值機會。」
作為中歐基金國際在當前市場環境下的重要產品之一，中歐新視野債券基金旨在通過靈活的資產配置、主動的風險管理，為投資者提供一個相對穩定的投資選擇，有效控制風險。未來公司還將繼續在固定收益和多元資產管理領域發揮其專業優勢，推出更多創新產品，滿足投資者日益多樣化的資產配置需求。
關於中歐基金國際有限公司
中歐基金國際有限公司（「中歐基金國際」） 於2019年成為中歐基金管理有限公司（「中歐基金」）旗下的香港全資子公司。中歐基金國際持有香港證監會頒發的第一類（證券交易）、第四類（就證券提供建議）及第九類（提供資產管理）受規管活動牌照，亦擁有合格境外機構投資者（QFII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）資格。公司團隊具備豐富的海外公募、私募基金及專戶產品的營運經驗。
中歐基金國際作為中歐基金連繫國際市場的核心門戶，為海外投資者提供以中國內地為主調的全面投資方案，助其在中國內地金融市場發掘機遇；同時，中歐基金國際協助中歐基金發展合格境內機構投資者（QDII）業務，為境內投資者提供全球化的投資服務。
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