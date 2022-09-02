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市場資訊
2022-09-02 07:30:00
日報

中秋佳節歎足料到爆太興鮑魚盆菜

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中秋團圓，太興特別推介兩款鮑魚盆菜，特選多款珍品食材，材料豐富，每日香港新鮮製作！現凡訂購任何盆菜，更可獲贈價值$188的太興美食優惠券！「鮑魚豐盛盆菜」足6位用，正價$888/盆，9月4日或之前訂購尊享優先價$838/盆。「極品鮑魚開心大盆菜」特別備有8位及12位用可供選擇，正價分別為$1,730/盆(8位)及$2,030/盆(12位)，9月4日或之前訂購享優先價$1,630/盆(8位)及$1,930/盆(12位)。於回收期間把已洗淨的太興盆菜鋼盆連底格交回分店，可獲太興晚市小菜$20優惠券乙張。
查詢熱線：2111 6706
預訂： https://www.fanfanslife.com/bdd001_c（3 天前）

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