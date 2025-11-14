中西醫科研首創抗三高專方 三七皂苷全港 No.1*！

研究發現腸道差的人面臨重大心臟事件的風險是其他人兩倍以上，發生心臟事件的風險亦增加34%。綠養坊全新推出的「超濃三七清血王」由中西醫團隊研發，首創三七、益生元，不但能強化腸屏障、進一步降低心血管問題風險，更可掃走血管垃圾廢物，維持血管健康、降指數。產品選用優質雲南文山三七為原材料，內含多種三七皂苷，經實驗數據測試，每粒皂苷含量全港No.1*，相等於坊間其他品牌37粒*！濃度平均高5倍！* 三七皂苷是三七的有效成分，濃度越高對三高功效越好！能強化心血管、暢通血管、修補損傷、維持血管彈性、保持血管年輕，94%用家實證改善心血管健康^！由即日至11月27日，萬寧現有獨家限時優惠，買1件$259，買2件平均每盒$199(標準價$299)！立即去萬寧選購，萬勿錯過！