熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 日本熊害 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
市場資訊
2025-11-14 08:30:00
日報

中西醫科研首創抗三高專方 三七皂苷全港 No.1*！

分享：

研究發現腸道差的人面臨重大心臟事件的風險是其他人兩倍以上，發生心臟事件的風險亦增加34%。綠養坊全新推出的「超濃三七清血王」由中西醫團隊研發，首創三七、益生元，不但能強化腸屏障、進一步降低心血管問題風險，更可掃走血管垃圾廢物，維持血管健康、降指數。產品選用優質雲南文山三七為原材料，內含多種三七皂苷，經實驗數據測試，每粒皂苷含量全港No.1*，相等於坊間其他品牌37*！濃度平均高5倍！* 三七皂苷是三七的有效成分，濃度越高對三高功效越好！能強化心血管、暢通血管、修補損傷、維持血管彈性、保持血管年輕，94%用家實證改善心血管健康^！由即日至1127日，萬寧現有獨家限時優惠，買1$259，買2件平均每盒$199(標準價$299)！立即去萬寧選購，萬勿錯過！

adblk5

查詢︰2909 7988

*根據20255月研發部一次性檢測結果，11個含三七成分的產品中，6個產品皂苷含量低於檢測下限，而超濃三七清血王的三七皂苷濃度為所有測試品牌中最高，比所有測驗品牌高達1.438.4倍，平均高達5倍；一粒皂苷含量平均等於其他測試品牌1.粒至37粒。

 ^Data on file 根據2025年11月用家問卷同意度調查報告。

ADVERTISEMENT

ad