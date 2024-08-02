中銀人壽第九屆黃金時代展覽暨高峰會2024 今起一連三天舉行 免費登記入場

黃金時代基金會主舉的黃金時代展覽暨高峰會是全港首創推動人口老化議題的變革性活動及互動協作平台。雲集黃金一代的最新科技、創新產品和服務於一體的活動，並匯集國內外各行各業中有影響力的思想家和領袖，與官、商、民、學、研等不同界別一同為老齡化議題尋求良策，分享與老齡化相關的創新想法和經驗。於2016年首次展開，展覽暨高峰會倡導不同界別共同協力，推動與老齡化相關活動的發展，激勵黃金一代成為社會的創新動力，促進亞洲智齡城市的發展。

恰好本年是黃金時代基金會正式踏入成立第十個年頭，中銀人壽第九屆黃金時代展覽暨高峰會將於 8 月 2 至 4 日在香港會議展覽中心 3FG 廳舉行，​​今年的活動以「智齡．永續．機遇」為主題。面對人口老化、勞動力不足的挑戰，我們需採用敏捷思維和創新意念，引領香港發展為亞洲智齡城市，創建更美好未來。本年的GAES規模是最盛大，會上設有近200個展位，展示數千項來自世界各地最新的健康產品、退休服務、智齡科技等，一站式體驗醫、食、住、行最尖端的智齡時尚生活。

為推動智齡城市在亞洲的發展，黃金時代基金會亦將於 8 月 3 日（星期六）晚上假香港會議展覽中心君爵廳舉辦第二屆「黃金盛宴」。為加強業界交流，有約 300 名來自不同行業的企業高管、專業人士，以及機構代表參加，互相認識了解，建立新的聯繫和合作，並討論及分享與老齡化相關的創新想法和經驗，發掘更多機遇。

Smart Ageing Leader Award Ceremony頒獎典禮將於「黃金盛宴」中舉行，屆時會向世界各地傑出人士頒發獎項，表彰他們為黃金一代帶來優質、享有獨立和有尊嚴的生活。