中銀香港網球公開賽2024｜中銀香港「連繫網球狂熱活動」 一連五日登陸中環街市 齊齊感受網球魅力(附購票連結)

相隔21年，再度在香港舉行的ATP男子職業網球巡迴賽「中銀香港網球公開賽2024」，將於12月31日至2024年1月7日在維多利亞公園網球主場舉行，屆時將會雲集世界各地男子職業網球手，包括︰世界排名第5位的盧比利夫 (Andrey Rublev)、第15位的卡真洛夫(Karen Khachanov)、第16 位的迪亞科爾（Frances Tiafoe），而香港新一代人氣網球運動員黃澤林及王康傑亦會與一眾好手同場較量。
中銀香港「連繫網球狂熱活動」隨時贏取運動智能手環等獎品
為了令大眾感受網球運動的魅力，賽事贊助商中銀香港由即日起至12月15日，在中環街市舉行「中銀香港『連繫網球狂熱活動』」，除了設置網球互動遊戲體驗區外，更設有以網球為主題的3D畫及網球聖誕樹，參與官方Instagram AR Filter手機遊戲隨時贏取公開賽門票、運動智能手環、BoC Pay流動應用程式優惠券及其他精美獎品！
較早前(12月11日)更在中環街市舉行活動啟動禮，為活動揭開序幕。活動啟動禮當日邀請了中銀信用卡(國際)副總經理何偉文、中銀香港網球公開賽2024督導委員會委員鄭明哲、香港網球運動員王康傑及人氣演員余香凝到場支持。
中銀信用卡(國際)副總經理何偉文致辭時表示，ATP男子職業網球巡迴賽闊別21年重臨香港，球手陣容星光熠熠，樂見香港網球運動員參加比賽，跟全球優秀球手較量切磋。中銀香港網球公開賽2024督導委員會委員鄭明哲則表示，是次球賽將會為整個香港社區，以至海外遊客帶來一場高水平國際體壇盛事，希望藉此機會令更多市民認識及參與網球運動。
將於香港主場出戰的網球球手王康傑透露，能與世果各地精英一齊較量是每一位香港運動員的夢想，目前正加緊備戰，為賽事作最佳準備。身為媽媽的余香凝稱，中銀香港準備了一系列網球主題遊戲，即使小朋友未懂得觀看球賽，都能一同感受大型體育盛事氣氛。