中銀香港網球公開賽2024｜中銀香港「連繫網球狂熱活動」 一連五日登陸中環街市 齊齊感受網球魅力(附購票連結)

相隔21年，再度在香港舉行的ATP男子職業網球巡迴賽「中銀香港網球公開賽2024」，將於12月31日至2024年1月7日在維多利亞公園網球主場舉行，屆時將會雲集世界各地男子職業網球手，包括︰世界排名第5位的盧比利夫 (Andrey Rublev)、第15位的卡真洛夫(Karen Khachanov)、第16 位的迪亞科爾（Frances Tiafoe），而香港新一代人氣網球運動員黃澤林及王康傑亦會與一眾好手同場較量。

中銀香港「連繫網球狂熱活動」隨時贏取運動智能手環等獎品

為了令大眾感受網球運動的魅力，賽事贊助商中銀香港由即日起至12月15日，在中環街市舉行「中銀香港『連繫網球狂熱活動』」，除了設置網球互動遊戲體驗區外，更設有以網球為主題的3D畫及網球聖誕樹，參與官方Instagram AR Filter手機遊戲隨時贏取公開賽門票、運動智能手環、BoC Pay流動應用程式優惠券及其他精美獎品！