中銀香港 X 哈佛大學香港校友會教育基金 哈佛圖書獎獎學金 發掘青年潛力

哈佛大學香港校友會教育基金行政總監李智滔感謝中銀香港的贊助，期望大家攜手為年輕人創造更多機會。他希望透過計劃讓參加的同學更了解自己，並將熱誠轉化為成功的契機。啟動禮亦舉行了專題論壇，請來立法會議員（教育界）朱國強、哈佛大學香港校友會教育基金行政總監李智滔、投資者及理財教育委員會創新及夥伴合作總監黃樂心及中銀香港人力資源部副總經理鄭碧玲擔任講者，一起探討年輕人未來的發展。