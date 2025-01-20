中銀香港 X 哈佛大學香港校友會教育基金 哈佛圖書獎獎學金 發掘青年潛力

為助香港年輕人拓展視野，更全面規劃未來發展，中國銀行(香港)首次與哈佛大學香港校友會教育基金合作，透過贊助「哈佛大學香港校友會教育基金X中銀香港哈佛圖書獎獎學金2025」，以及為青少年舉辦一系列活動及提供實習機會，為缺乏資源的學生構建更廣闊發展平台，提供更多發展機會。
「哈佛圖書獎獎學金」將為「哈佛圖書獎」獲獎學生前往哈佛大學參加為期七週的暑期課程提供全額資助，讓同學親身體驗世界頂尖學府的學術氛圍，拓闊視野及建立自信。同時，中銀香港亦會為過往「哈佛圖書獎」的優秀得獎者提供實習機會及學長配對，為他們提供更全面的發展支援。於合作啟動禮上，中銀香港個金產品總經理周國昌指，該行期望透過是次與哈佛大學香港校友會教育基金的合作，為下一代提供更優質的教育資源，助他們及早設立目標，而提供實習機會及系列專屬活動，亦有助青少年樹立理財及職業規劃意識，為未來發展奠定基礎。
哈佛大學香港校友會教育基金行政總監李智滔感謝中銀香港的贊助，期望大家攜手為年輕人創造更多機會。他希望透過計劃讓參加的同學更了解自己，並將熱誠轉化為成功的契機。啟動禮亦舉行了專題論壇，請來立法會議員（教育界）朱國強、哈佛大學香港校友會教育基金行政總監李智滔、投資者及理財教育委員會創新及夥伴合作總監黃樂心及中銀香港人力資源部副總經理鄭碧玲擔任講者，一起探討年輕人未來的發展。