丹麥阿拉食品原料亮相迪拜食品展，展示「提升乳清價值」概念

台灣台北 - 2024年10月22日 - 2024年11月5日至7日，丹麥阿拉食品原料將在迪拜食品配料及食品加工展覽會（Gulfood Manufacturing）上推出「提升乳清價值」概念——Upcycle Your Whey to Value，展示如何將酸乳清升級改造為高蛋白乳製品的優質原料，幫助乳製品行業應對可持續發展方面的長期挑戰。



阿拉食品原料

生產希臘酸奶和其他發酵乳製品所用的牛奶中，有三分之二最終被作為廢棄物處理。酸乳清是這一過程中的主要副產品，處理成本高昂，並可能帶來破壞環境的風險。然而，若具備專業技術支持，酸乳清富含營養可轉化為高營養成分，為創新型食品和飲品帶來新的發展機會。



目前，丹麥阿拉食品原料開發了三款全新的常溫乳製品概念，展示了酸乳清在「提升價值」定位下的應用潛力：



* 含8%蛋白的菠蘿/椰子風味飲用型酸奶

* 含8%蛋白的菠蘿/椰子風味奶油甜點

* 含8%蛋白的草莓風味飲品



在每款配方中，酸乳清都佔到產品總量的50%到73%，並與Nutrilac® ProteinBoost系列的專利微粒乳清蛋白成分結合，不僅具有溫和的奶香和絲滑的口感，還適合在標準乳製品生產線上進行加工，並在保質期內保持良好的粘稠度控制和穩定性。



根據New Nutrition Business發布的一項報告顯示，隨著氣候變化和廢棄物問題日益受到關注，超過八成的乳製品消費者已意識到該品類的可持續性問題，其中20%的消費者已主動調整購買行為[1]。「提升乳清價值」概念正是為此而設計，旨在幫助乳製品製造商應對這一不斷增長的市場需求。



丹麥阿拉食品原料的乳製品高級類別經理Claus Bukbjerg Andersen表示：「提升副產品的價值能幫助品牌減少廢棄物，同時吸引注重環保的消費者。酸乳清富含營養，與合適的成分搭配，可以開發出既滿足口感享受、又具備營養價值的新產品。將牛奶的全部營養留在食品鏈中，不僅對地球有益，惠及消費者和製造商，也讓製造商能夠以『提升價值』為定位，順應乳製品行業的發展趨勢。」



在此次迪拜食品展上，丹麥阿拉食品原料將在Shk Rashid展廳的R-K3展位展出「提升乳清價值」概念，同時展示Nutrilac® ProteinBoost如何解決高蛋白乳製品生產中的技術難題，並介紹高蛋白奶酪的解決方案。



