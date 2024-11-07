丹麥阿拉食品原料與Volac發布聯合聲明，乳清營養業務收購獲批

台灣台北 - 2024年11月7日 - 2024年4月18日，丹麥阿拉食品原料與Volac International Ltd正式簽署協議，收購Volac的乳清營養業務。經過英國競爭與市場監管局的評估，該收購案現已獲批。



阿拉食品原料

丹麥阿拉食品原料副總裁兼總經理Luis Cubel表示：「這項批准正值高品質乳清原料需求不斷增長之際，意味著我們離完成這項重大收購又邁進了一步。這將進一步鞏固我們在乳清營養領域的領先地位。我們將繼續推進必要流程，將Volac的乳清營養業務併入阿拉食品原料。收購完成後，我們會進一步探討這一整合帶來的多重優勢，這不僅有利於雙方公司，還將惠及客戶和整個行業。」



Volac聯合所有者James Neville代表Neville家族表示：「我們始終相信阿拉食品原料的專業能力和價值觀，可以將我們的乳清營養業務提升到一個新的高度。這兩家創新型公司攜手合作，對Volac乳清營養業務以及整個乳清原料行業來說，都是一個好消息。」

