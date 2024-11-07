丹麥阿拉食品原料與Volac發布聯合聲明，乳清營養業務收購獲批

台灣台北 - 2024年11月7日 - 2024年4月18日，丹麥阿拉食品原料與Volac International Ltd正式簽署協議，收購Volac的乳清營養業務。經過英國競爭與市場監管局的評估，該收購案現已獲批。
丹麥阿拉食品原料副總裁兼總經理Luis Cubel表示：「這項批准正值高品質乳清原料需求不斷增長之際，意味著我們離完成這項重大收購又邁進了一步。這將進一步鞏固我們在乳清營養領域的領先地位。我們將繼續推進必要流程，將Volac的乳清營養業務併入阿拉食品原料。收購完成後，我們會進一步探討這一整合帶來的多重優勢，這不僅有利於雙方公司，還將惠及客戶和整個行業。」
Volac聯合所有者James Neville代表Neville家族表示：「我們始終相信阿拉食品原料的專業能力和價值觀，可以將我們的乳清營養業務提升到一個新的高度。這兩家創新型公司攜手合作，對Volac乳清營養業務以及整個乳清原料行業來說，都是一個好消息。」
關於阿拉食品原料集團：
阿拉食品原料集團是改善優質營養的全球領袖。我們與客戶、研究合作夥伴、供應商、非政府組織及其他各方一道，發現並交付具有文獻支持、可以促進終身營養的原料和產品，造福全球消費者。 我們致力於服務生命早期營養、醫用營養、運動營養、健康食品以及其他食品和飲料領域的全球領先品牌。
選擇我們的五大理由：
- 我們熱衷於改善營養狀況。
- 我們通過匯聚最優秀的人才進行創新。
- 我們精於發現和交付。
- 我們建立牢固、持久的夥伴關係。
- 我們致力於可持續發展。
關於Volac：
Volac是一家快速發展的國際乳製品公司，專注於開發能夠提升消費者和農場動物健康與表現的優質產品。作為全球乳製品營養的領導者，Volac秉承家族企業的創新精神，始終關注客戶需求，幫助合作夥伴和社區共同繁榮，並致力於推動可持續、健康的未來。公司在全球擁有七家生產基地（四家位於英國，另三家位於美國、印尼和馬來西亞），為全球市場提供高品質的乳製品營養產品。