乙肝患者多共病需定期檢查 多與醫生溝通減腎病變風險

乙型肝炎是由乙型肝炎病毒感染引起的肝臟疾病，患者如不及時治療，長遠有機會引致肝硬化和肝癌。除此之外，乙肝患者同時患上糖尿病、高血壓等共病亦越來越普遍。

不過，隨著醫藥科技不斷改進，乙肝患者只要做好預防措施，醫患互信，便可降低併發症風險。

早於上世紀80年代，香港新生嬰兒開始免費接種乙型肝炎疫苗，大大減低乙肝的母嬰傳染機會。惟按最新統計，本港整體人口中仍有約5.6%，即約41萬人患有乙肝，當中35歲或以上人士（即於1988年實施普及兒童免疫接種計劃前出生者）的乙肝感染率明顯較高。