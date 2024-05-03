乙肝患者多共病需定期檢查 多與醫生溝通減腎病變風險

乙型肝炎是由乙型肝炎病毒感染引起的肝臟疾病，患者如不及時治療，長遠有機會引致肝硬化和肝癌。除此之外，乙肝患者同時患上糖尿病、高血壓等共病亦越來越普遍。
不過，隨著醫藥科技不斷改進，乙肝患者只要做好預防措施，醫患互信，便可降低併發症風險。
早於上世紀80年代，香港新生嬰兒開始免費接種乙型肝炎疫苗，大大減低乙肝的母嬰傳染機會。惟按最新統計，本港整體人口中仍有約5.6%，即約41萬人患有乙肝，當中35歲或以上人士（即於1988年實施普及兒童免疫接種計劃前出生者）的乙肝感染率明顯較高。
乙肝患者留意腎臟健康
乙肝患者老齡化及共病的數字與日俱增，腸胃肝臟科專科黎永智醫生表示，乙肝患者隨著年紀漸大，同時患上其他慢性病的機會自然較高，常見的有糖尿病、高血壓、心臟病等。早年香港中文大學便有研究顯示，乙肝患者有共病的情況漸趨普遍。「例如腎病變，糖尿病和高血壓是其中的一些成因。此外，部分乙肝患者體內的抗原及抗體結合會產生免疫複合體，也有機會損害腎臟。」另外，治療乙肝的常用抗病毒藥物有恩替卡韋及替諾福韋。其中替諾福韋的兩個配方適合有抗藥性的患者使用，而服用此類藥物的乙肝患者必須定期驗血檢測腎功能。「若出現腎功能下降情況，醫生會先找出病因，常見的有由共病如糖尿病和高血壓引致，首要控制共病病情；另外可能需要調節抗病毒藥物劑量，或考慮轉用較新的配方磷丙替諾福韋（Tenofovir Alafenamide，TAF）。」TAF相對富馬酸替諾福韋配方較適合腎病變及骨質疏鬆症患者使用。
愈早發現愈好控制病情
黎永智醫生說：「愈早發現病變便能愈早治理，愈大機會控制好病情。但根據統計，只有30%乙肝患者會乖乖定期覆診，也有一些患者根本察覺不到自己已感染乙肝病毒。由於乙肝初期症狀不顯著，一旦確診病情就可能已經十分嚴重，我曾見過有患者第一次見醫生便已出現肝硬化以至肝癌。因此，定期覆診及驗血對乙肝患者預防併發症十分重要，不可忽視。」
乙肝雖然不能根治，但只要按時覆診，醫生便能根據病情建議何時需要藥物治療，控制病情並非難事。黎永智醫生強調，乙肝以至其併發症都可以無聲無色，發病前全無先兆，所以乙肝患者必須與醫生好好溝通，對治療及用藥有甚麼擔心，可與醫生商量；謹記要定期覆診及進行相關檢查，遵照醫生指示服用抗病毒藥物，切勿因肝功能好轉就自行停藥，以避免嚴重的併發症。