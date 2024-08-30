九巴開學日加強多條路線服務 學生月票、club1933積分優惠

九巴將於九月二日開學日，配合學生返學放學的交通需要，加強多條路線服務，並密切留意乘客需求，有需要時調派巴士疏導乘客。九巴更推出多項學生專享禮遇，由9月2日至13日，以小童或附有有效「學生身分」個人八達通或八達通產品登記的九巴及龍運會員計劃club1933會員乘搭九巴路線（K12、K14、K17、K18、九巴P960及P968線除外），即可享雙倍積分，在App1933遊戲室內玩指定遊戲，亦可賺額外club1933積分，轉為eCoin可享更多福利。於9月1日至11月30日內到App1933登記，可享九巴月票「買二送一」學生優惠，平均每日只需15元。

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