熱門搜尋:
國家隊訪港 居屋2024 開學 自助餐優惠 中秋節2024 天璽．天 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 iPhone 16
dadblk2 madblk2
返回
市場資訊
2024-08-30 10:45:00
日報

九巴開學日加強多條路線服務 學生月票、club1933積分優惠

分享：
adblk5

九巴將於九月二日開學日，配合學生返學放學的交通需要，加強多條路線服務，並密切留意乘客需求，有需要時調派巴士疏導乘客。九巴更推出多項學生專享禮遇，由92日至13日，以小童或附有有效「學生身分」個人八達通或八達通產品登記的九巴及龍運會員計劃club1933會員乘搭九巴路線（K12K14K17K18、九巴P960P968線除外），即可享雙倍積分，在App1933遊戲室內玩指定遊戲，亦可賺額外club1933積分，轉為eCoin可享更多福利。於91日至1130日內到App1933登記，可享九巴月票「買二送一」學生優惠，平均每日只需15元。
熱線：2745 4466   

adblk6

amJetso送香港迪士尼樂園成人一日門票  ⬇️⬇️立即開APP參加⬇️⬇️

 
 