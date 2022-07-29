二手貨車交易丨國際易手貨車品牌SelecTrucks登陸香港 亞洲首間中心落戶元朗泰園

環宇汽車有限公司(下稱「環宇汽車」)受SelecTrucks總公司戴姆勒(Daimler)集團委任，將國際易手貨車品牌SelecTrucks引進來港，日前於元朗泰園設立全亞洲首個SelecTrucks中心。開幕典禮特別邀請Daimler Trucks Overseas Head of Used Business Mr. Bruno Palma、Daimler Truck Sales, Product Management & Marketing South East Asia Vice President Mr. Kyu-Sang Cho及森那美汽車多品牌集團(香港、澳門及台灣)董事總經理劉家輝一同主持，並舉行剪綵儀式。

疫情下增加本地物流需求，森那美汽車多品牌獲Daimler廠方認可委任成為SelecTrucks香港代理，提供全港首個由原廠認證的易手貨車服務。SelecTrucks亦增添銷售渠道、開設社交平台及即時通訊軟件，方便顧客了解車輛資訊與促進與客戶的溝通。此外於SelecTrucks出售的貨車，均有超過135項車輛檢查，亦會提供6個月或6,000公里保用，令客戶安心購用。開幕禮當日劉家輝指出，易手車對於發展貨車業務非常重要，並表示環宇汽車總代理的三菱FUSO，於去年取得不錯的銷售成績，相信SelecTrucks會為環宇汽車帶來更多新的商機。「環宇汽車租車及易手車服務是一個值得借鑒的成功方向。」

查詢：9884 3030