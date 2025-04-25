亞洲國際娛樂展暨亞洲綜合度假休閒產業博覽會將於2025年5月7日至9日在澳門威尼斯人盛大開展。2025年度的展會將有一系列新亮點，包括首次在亞洲推出的100款全新產品，涵蓋娛樂、旅遊和綜合度假休閒業的各個領域，並將在超過30,000平方米的展覽空間上展出。屆時這場亞洲領先的行業盛會將吸引來自80個國家和地區的10,000多位業界專業人士參與。活動將舉辦一系列具有高度影響力的商務交流會，同時設立專門的商業配對團隊為參展商預先安排400多場商務會議，以確保更精準的配對與聯繫。
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亞洲綜合度假休閒產業博覽會：
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亞洲國際娛樂展暨亞洲綜合度假休閒產業博覽會 5月澳門舉行
亞洲國際娛樂展暨亞洲綜合度假休閒產業博覽會將於2025年5月7日至9日在澳門威尼斯人盛大開展。2025年度的展會將有一系列新亮點，包括首次在亞洲推出的100款全新產品，涵蓋娛樂、旅遊和綜合度假休閒業的各個領域，並將在超過30,000平方米的展覽空間上展出。屆時這場亞洲領先的行業盛會將吸引來自80個國家和地區的10,000多位業界專業人士參與。活動將舉辦一系列具有高度影響力的商務交流會，同時設立專門的商業配對團隊為參展商預先安排400多場商務會議，以確保更精準的配對與聯繫。