亞視66周年 重新啟航

亞洲電視有限公司(亞視)作為香港歷史上的第一家電視台，也是全球首家華語電視台，在成立66周年之際，亞視宣布重新啟航，以全新發展戰略和多元化內容，為觀眾帶來更優質的服務和更豐富的娛樂體驗。

亞視行政總裁徐小明

亞視將以「新亞視、新未來、新輝煌」為宗旨，積極推進數位化轉型，聚焦五大領域進行產業佈局，即數位媒體、數字內容、數字技術、數位電商和數位金融。亞視行政總裁徐小明先生表示，首個重點數位電商項目為「亞視星選」張家港聯宏數字經濟產業園直播產業基地，由亞視與聯宏集團共同打造，是亞視在進行直播電商產業化佈局邁出的重要一步，並將全面入住抖音等各大電商平台，充分利用亞視的品牌影響力和影視明星資源去創造更好的商業模式。亞視還將推出金星直播等多個重頭戲，並繼續透過OTT網際網路向觀眾提供串流媒體服務。

亞洲電視國際新聞台