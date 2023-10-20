亞運三鐵銅牌運動員黃子圖到訪路德會呂祥光小學 鼓勵同學成為未來運動界精英

路德會呂祥光小學對校內推廣不同運動項目的發展一向不遺餘力，期望同學能得到「文武雙全、動靜皆宜」的全面與均衡發展。適逢杭州亞運會舉行，呂小日前特別舉行「杭州亞運會運動體驗日」，讓同學認識不同運動項目之餘，亦為祖國及香港的運動健兒打氣。活動特別邀請了杭州亞運會三項鐵人混合接力賽銅牌得主兼香港三項鐵人運動員黃子圖擔任主禮嘉賓，與一眾同學分享參加亞運的心得，及成為精英運動員的點滴，向同學們宣揚運動員精神。黃子圖與校長黃綺華傳遞火炬予同學，象徵同學們把體育精神傳承下去，而黃子圖更帶同亞運獎牌到場，讓同學一睹獎牌風采，令同學非常雀躍。

黃子圖跟同學分享杭州亞運會的經歷時表示，是次香港在亞運會破紀錄奪得53面獎牌，其中他於三項鐵人混合接力賽得到銅牌，黃子圖是第二次於這項賽事中獲得獎項，但他仍感到非常振奮，因每次比賽的隊員、對手、場地都不同。黃子圖表示：每塊獎牌都得來不易，期望藉著運動員的努力，能影響更多的人參與運動。他在亞運之後，已重新開始投入訓練，為即將舉行的香港三項鐵人亞洲杯及亞洲三項鐵人短距離錦標賽作好準備。他們會繼續提升狀態，參加不同比賽爭取奧運積分，更希望本港運動員能夠參加巴黎奧運會的三項鐵人項目。黃子圖更呼籲大家繼續支持運動員，關注10月尾舉行的亞殘運。他又特別寄語同學們，鼓勵他們成為未來運動界的精英。