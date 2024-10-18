交稅大丈夫 AEON税貸易．私人貸款

到稅季，為助打工仔解決稅務煩惱，AEON推出「税 • 貸易」稅務貸款，並賞你現金回贈，由即日起至2025年3月31日於推廣期內成功申請AEON稅務貸款及提取指定金額，可享高達HK$12,000現金回贈 # ，兼享低至0.14%月平息（實際年利率：3.24%）^！貸款額高達HK$1,000,000或月薪18倍，以較低者為準，並可靈活選6至24個月還款期。申請人經「AEON 香港」手機App申請全程毋須露面 # ，提早清還更可免手續費。此外，AEON信用卡客戶於2024年12月31日前成功投保安達人壽「Gold富稅延期年金計劃」*，除可享有保證定期入息和期滿利益外，亦可享高達HK$60,000稅務扣減**及首五個保單年度保費88折優惠，讓你輕鬆慳稅兼為退休儲定錢做好準備。

備註︰

# 客戶必須符合AEON相關信貸條件（包括指定貸款額及供款期）。

* AEON信貸財務（亞洲）有限公司（簡稱「AEON」）為安達人壽保險香港有限公司（簡稱「安達人壽」）之持牌保險代理機構，AEON負責有關保險產品的銷售。有關保險產品由安達人壽承保及提供。

** 稅務扣除額上限為每年HK$60,000，為合資格延期年金保費及可扣稅自願性供款的合計上限，並於薪俸稅或個人入息課稅計算中扣除。

^只適用於貸款金額HK$800,000或以上



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