人工智能到校學前康復服務計劃啓動 社福機構指有效提升OPRS服務

香港聖公會福利協會及協康會與專門研究AI系統的貝智教育機構合作，展開為期四年的先導計劃，將「Bridge AI」人工智能特殊教育需要學習系統，應用至到校學前康復服務(OPRS)，涉及金額600萬元。有關機構在2024年8月12日舉行啓動禮上均指出，引入人工智能系統更有效提升OPRS服務，不但節省人手及處理文書等工作時間，更重要可更精準對症下藥，為有特殊需要的幼兒學童，製定合適課程。 貝智人工智能Bridge AI創辦人黃文俊在人工智能到校學前康復服務計劃啓動禮上表示，Bridge AI早於2019年開始應用，系統將利用學生的評估結果和表現數據，提供精準、有效的個性化方案，以及幫助跨專業服務團的治療師提升效率。相關數據顯示，使用貝智人工智能系統可大幅提升總體學習效率達116%。

貝智人工智能的先導計劃，獲利希慎基金及楊蔡慧嫻基金會資助，合共600萬元。將在2024年至2028學年，與香港聖公會福利協會和協康會首次合作，將這項人工智能系統引進到校學前康復服務，協助跨專業服務團隊。服務將涵蓋香港聖公會福利協及協康會的19所幼稚園，45位提供OPRS服務的專業人員，包括言語治療師、職業治療師、物理治療師、社工、臨床心理學家及特殊幼師；而服務受眾更多達600名學生。

人工智能 系統 提升 OPRS 服務效率 香港聖公會福利協會總幹事劉冼儀及協康會行政總裁梁惠玲表示，人工智能特殊教育需要學習系統，為學童度身製訂合適訓練計劃，提升OPRS 服務效率。人工智能亦可應用於社福界的日常運作和介入措施，推動人工智能在復康訓練的普及化。

收集數據 辨識學習困難 黃文俊補充說，有關人工智能系統不但可讓個別治療師獨立使用，同時可綜合數據供各方使用。每個機構可建立獨立的培訓任務數據庫，記錄所有發展性評估結果，為每個學生制定個人化訓練計劃，收集學生表現數據，辨識學習困難，以便協助跨專業團隊內治療師和教師作培訓和評估之用。 用家指 系統 有助自閉症兒童 香港教育大學特殊教育與輔導學系署理系主任任演納博士，參與計劃研究 ，期望可在社署、教育局和其他 NGO 推展。導師馬采兒表示，曾採用貝智人工智能特殊教育需要學習系統，照顧自閉症的小朋友，發現系統大大減輕文書工作，從而更多時間專注小朋友狀況。自閉症兒童柔柔的家長亦指，在有關系統協助下，柔柔活躍性格穩定下來，「出街柔柔都肯聽話，拖住我手。」