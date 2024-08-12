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市場資訊
2024-08-12 21:30:00

人工智能到校學前康復服務計劃啓動 社福機構指有效提升OPRS服務

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人工智能到校學前康復服務計劃啓動禮今日舉行，出席人士包括香港教育大學特殊教育與輔導學系署理系主任任演納、貝智人工智能Bridge AI創辦人黃文俊、香港聖公會福利協會總幹事劉冼儀、協康會行政總裁梁惠玲、利希慎基金總裁何宗慈及楊蔡慧嫻基金會執行主席霍美玲(左至右)。

香港聖公會福利協協康會與專門研究AI系統的貝智教育機構合作，展開為期四年的先導計劃，Bridge AI」人工智能特殊教育需要學習系統，應用至到校學前康復服務(OPRS)，涉及金額600萬元。有關機構在2024年8月12日舉行啓動禮上均指出，引入人工智能系統更有效提升OPRS服務，不但節省人手及處理文書等工作時間，更重要可更精準對症下藥，為有特殊需要的幼兒學童，製定合適課程。

貝智人工智能Bridge AI創辦人黃文俊在人工智能到校學前康復服務計劃啓動禮上表示，Bridge AI早於2019年開始應用，系統將利用學生的評估結果和表現數據，提供精準、有效的個性化方案，以及幫助跨專業服務團的治療師提升效率相關數據顯示，使用貝智人工智能系統可大幅提升總體學習效率達116%

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貝智人工智能的先導計劃，獲利希慎基金及楊蔡慧嫻基金會資助，合共600萬元。將在20242028學年，與香港聖公會福利協會和協康會首次合作，將這項人工智能系統引進到校學前康復服務，協助跨專業服務團隊。服務將涵蓋香港聖公會福利協協康會的19所幼稚園，45位提供OPRS服務的專業人員，包括言語治療師、職業治療師、物理治療師、社工、臨床心理學家及特殊幼師；而服務受眾多達600名學生

貝智人工智能創辦人黃文俊表示，有關人工智能系統不但可讓個別治療師獨立使用，同時可綜合數據供各方使用。

香港聖公會福利協會總幹事劉冼儀表示，人工智能特殊教育需要學習系統，可提升OPRS 服務效率。

人工智能系統提升OPRS服務效率

香港聖公會福利協會總幹事劉冼儀及協康會行政總裁梁惠玲表示，人工智能特殊教育需要學習系統為學童度身製訂合適訓練計劃，提OPRS 服務效率。人工智能可應用於社福界的日常運作和介入措施，推動人工智能在復康訓練的普及化。

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收集數據辨識學習困難

黃文俊補充說，有關人工智能系統不但可讓個別治療師獨立使用，同時可綜合數據供各方使用。每個機構可建立獨立的培訓任務數據庫，記錄所有發展性評估結果，為每個學生制定個人化訓練計劃，收集學生表現數據，辨識學習困難，以便協助跨專業團隊內治療師和教師作培訓和評估之用。

用家指系統有助自閉症兒童

香港教育大學特殊教育與輔導學系署理系主任任演納博士參與計劃研究 ，期望可在社署、教育局和其他 NGO 推展。導師馬采兒表示，曾採用貝智人工智能特殊教育需要學習系統，照顧自閉症的小朋友，發現系統大大減輕文書工作，從而更多時間專注小朋友狀況。自閉症兒童柔柔的家長亦指，在有關系統協助下，柔柔活躍性格穩定下來，「出街柔柔都肯聽話，拖住我手。」

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協康會行政總裁梁惠玲表示，有關人工智能系統，為學童度身製訂合適訓練計劃。

導師馬采兒表示，有關系統大大減輕文書工作，從而更多時間專注自閉症小朋友狀況。

自閉症兒童柔柔的家長表示，在有關系統協助下，柔柔活躍性格明顯穩定下來。

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