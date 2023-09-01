熱門搜尋:
強颱風蘇拉 福島核污水 超級月亮 開學 好去處 銀色債券 網上熱話 立會好聲音 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 阮民安 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 莊子璇 鬼節
返回
市場資訊
2023-09-01 07:30:00
日報

人氣純素餐廳打卡攻略

分享：

近期於粉嶺新開的「好素聯和純素餐廳」，總廚為素食教煮Ken sir（鄺梓罡），兩年前已在太古開設好素純素餐廳，口碑及回頭率極高！餐廳皇牌人氣美食包括香菇馬蹄植物肉餅配雙色飯、蜜汁叉燒純素煎蛋飯、濃香擔擔面、素鮑魚瑤柱炆冬菇撈麵。還有人氣皇牌自家製小食，包括酥脆素魚皮、芫茜素玉球（素山竹牛肉）、素薑醋、素魚塊、麻醬雞絲粉皮、煙薰白玉腐皮卷等。特別推介搶眼「總是餓」及「暴吃不肥」的可愛貓貓打卡位，絕對不容錯過。還有店頭的鋁質銀杏樹，祝大家食素長壽健康！
地址：香港粉嶺聯和墟和泰街55號泰昌樓地下A
電話：(852) 26826488 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受