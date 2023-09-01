人氣純素餐廳打卡攻略

近期於粉嶺新開的「好素聯和純素餐廳」，總廚為素食教煮Ken sir（鄺梓罡），兩年前已在太古開設好素純素餐廳，口碑及回頭率極高！餐廳皇牌人氣美食包括香菇馬蹄植物肉餅配雙色飯、蜜汁叉燒純素煎蛋飯、濃香擔擔面、素鮑魚瑤柱炆冬菇撈麵。還有人氣皇牌自家製小食，包括酥脆素魚皮、芫茜素玉球（素山竹牛肉）、素薑醋、素魚塊、麻醬雞絲粉皮、煙薰白玉腐皮卷等。特別推介搶眼「總是餓」及「暴吃不肥」的可愛貓貓打卡位，絕對不容錯過。還有店頭的鋁質銀杏樹，祝大家食素長壽健康！

地址：香港粉嶺聯和墟和泰街55號泰昌樓地下A鋪

電話：(852) 26826488