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市場資訊
2024-12-13 12:45:00
日報

人蔘燉雞湯打邊爐湯底你又試過未?

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冬季當然要食碗人蔘雞「暖下肚」，有無考慮過人蔘燉雞湯變做湯底打邊爐？位元堂韓國人蔘燉雞湯，100%由韓國直送到港，按照韓國傳統風味製作，原隻農場鮮嫩雞，將人蔘精華凝聚於雞湯內，雞味香醇濃郁，滋補美味，足料又暖身，加熱就食得，簡單又方便，無添加任何防腐劑、人造色素及人造香料，補身又暖胃，最適合打邊爐！由即日起至2024年12月31日，買2盒韓國人蔘燉雞湯，平均每盒$90，立即到位元堂門市或網店入手啦!優惠期有限，售完即止。銷售點: 位元堂香港門市及網店、惠康及HKTVmall有售。
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