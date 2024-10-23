仁和體檢推出全面婦女健康檢查計劃

香港 - 2024年10月23日 - 每年的十月，全球都會染上一抹粉紅色，提醒大眾關注乳癌這個女性健康的頭號殺手。乳癌是香港女性最常見的癌症之一，2021年患癌新症中就有近30%是乳癌患者¹，及早發現和治療，能大大提高治癒率。有見及此，仁和體檢推出全面婦女健康檢查，關注乳癌，共同守護女性健康。
仁和體檢表示，20歲起的女士，可以定期接受婦科檢查，有性經驗的女性建議接受子宮頸篩查。當中除了超聲波檢查（乳房超聲波、盆腔超聲波）外，腫瘤標記亦是檢查項目重點之一包括： 乳癌腫瘤標記CA 15.3、卵巢腫瘤標記CA125， 除了預防乳癌外，女士健康檢查包括子宮頸癌篩檢、 人類乳頭狀瘤病毒測試（基因分型） HPV DNA、 鈣質檢查、荷爾蒙檢查等等。全面為女士健康把關。如有生育計劃的女士可接受抗穆勒氏管荷爾蒙檢查AMH，是預測卵巢中卵子庫存量的一項重要指標。 40歲或以上女士更年期漸近，患上乳癌及骨質疏鬆的風險更高，建議加入鈣質檢查，定期做婦科檢查有助及早發現相關風險。
乳癌：不容忽視的女性健康威脅
乳癌是指乳房組織內的細胞異常增生，就會形成腫瘤，腫瘤分為良性及惡性，乳房內的惡性腫瘤就是乳癌。雖然乳癌主要發生在女性身上，但男性亦有機會患上。乳癌的成因複雜，包括遺傳、荷爾蒙、生活習慣等多種因素。
乳癌的常見症狀
- 乳房出現腫塊或硬塊
- 乳房皮膚出現凹陷或皺褶
- 皮膚出現靜脈擴張或呈橙皮樣變化
- 乳頭出現異常分泌物，尤其是帶血的分泌物
- 乳頭或乳暈皮膚出現變化，如潰瘍、紅腫、脫屑等
- 腋下淋巴結腫大
如何預防乳癌
雖然無法完全避免乳癌的發生，但大眾可以透過以下方法降低風險：
第一，保持健康生活方式。確保遵照良好的生活作息，例如均衡飲食、適量運動、避免吸煙和過量飲酒。
第二，定期進行乳房檢查。 40歲或以上的女性建議每年進行一次乳房X光造影檢查，尤其若有家族乳癌或卵巢癌病史，更要加以警惕。
乳癌治療：多管齊下，重拾健康
乳癌治療並非單一方式，而是根據患者的病情、年齡、身體狀況等因素，制定個人化的治療方案。常見的治療方法包括：
第一，手術治療
切除腫瘤，是乳癌最常見的治療方法。手術方式包括乳房保留手術、乳房全切除手術等。那兩者有什麽不同呢？
乳房保留手術對乳房外觀影響較小，但只適合體積較小及位置在乳房外圍的硬塊，並輔以放射治療。而乳房全切除手術常見於較大的乳房硬塊或不同部位都有癌細胞，比如已經影響皮膚的狀況，就需要做整體切除手術。
手術後，病人可選擇配戴義乳或接受乳房重建手術，讓兩側乳房外觀平均自然。
第二，放射治療
俗稱電療，利用高能量射線殺死癌細胞，常用於手術後輔助治療，減少復發風險。
第三，化學治療
使用藥物殺死癌細胞，適用病人接受手術前或後。這類藥物能幫助醫生破壞並擾亂癌細胞的生長和分裂、縮小腫瘤。
第四，標靶治療
針對特定基因變異的癌細胞進行治療，例如對於HER2型乳癌，標靶治療可以增强化療的療效。
第五，荷爾蒙治療
適用於荷爾蒙受體陽性反應的乳癌，透過藥物抑制荷爾蒙對癌細胞的刺激，阻止癌細胞發展。
中西醫結合，提升療效
除了西醫治療，中醫亦能在乳癌治療中發揮重要作用。中醫透過辨證論治，採用中藥、針灸等方法，幫助患者增加免疫力，調整情緒和睡眠等，改善患者的生活品質。
癌症腫瘤標記 (Tumor Marker) 是由身體內的正常細胞或良性及惡性腫瘤細胞所分泌產生出來的蛋白質。當患有惡性腫瘤時，其血液或尿液中中的蛋白質濃度便會異常升高。因此，癌症腫瘤標記篩檢是期望可於早期發現診斷及治療，藉此增加癒後存活率。
腫瘤標記升高原因
當癌症發生時，身體會出現一種物質名為「腫瘤標記」，它可能是癌細胞的副產物或是身體對腫瘤作出的反應，大部分腫瘤標記都是蛋白質，可從血液或尿液中檢測出來。
腫瘤標記可以由癌細胞但亦有可能由正常細胞製 造出來，有時非癌症的情況亦會令腫瘤標記上升，再者不是所有癌症病人的腫瘤標記都會提升的。由於這個原因，醫生經常使用的只有其中少數的腫瘤標記。
腫瘤標記的作用
可用作癌症普查：癌症普查是指當病徵未出現前檢測有否患癌，而探測是及早發現初期癌症。腫瘤標記最初目的是幫助醫生及早發現癌症，部分標記可在普查和探測上加以應用。
可確定癌症的療效：腫瘤標記其中最重要的用途是監測病人在接受治療期間之進展。若腫瘤標記隨著治療開展而下降，表示治療效果顯著 ，但如果仍不斷上升，治療方法可能未有效，醫生需考慮更換新療法。
[1] https://www.cancer.gov.hk/tc/hong_kong_cancer/common_cancers_in_hong_kong/breast_cancer.html#1