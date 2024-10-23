仁和體檢推出全面婦女健康檢查計劃

香港 - 2024年10月23日 - 每年的十月，全球都會染上一抹粉紅色，提醒大眾關注乳癌這個女性健康的頭號殺手。乳癌是香港女性最常見的癌症之一，2021年患癌新症中就有近30%是乳癌患者¹，及早發現和治療，能大大提高治癒率。有見及此，仁和體檢推出全面婦女健康檢查，關注乳癌，共同守護女性健康。





仁和體檢表示，20歲起的女士，可以定期接受婦科檢查，有性經驗的女性建議接受子宮頸篩查。當中除了超聲波檢查（乳房超聲波、盆腔超聲波）外，腫瘤標記亦是檢查項目重點之一包括： 乳癌腫瘤標記CA 15.3、卵巢腫瘤標記CA125， 除了預防乳癌外，女士健康檢查包括子宮頸癌篩檢、 人類乳頭狀瘤病毒測試（基因分型） HPV DNA、 鈣質檢查、荷爾蒙檢查等等。全面為女士健康把關。如有生育計劃的女士可接受抗穆勒氏管荷爾蒙檢查AMH，是預測卵巢中卵子庫存量的一項重要指標。 40歲或以上女士更年期漸近，患上乳癌及骨質疏鬆的風險更高，建議加入鈣質檢查，定期做婦科檢查有助及早發現相關風險。



乳癌：不容忽視的女性健康威脅

乳癌是指乳房組織內的細胞異常增生，就會形成腫瘤，腫瘤分為良性及惡性，乳房內的惡性腫瘤就是乳癌。雖然乳癌主要發生在女性身上，但男性亦有機會患上。乳癌的成因複雜，包括遺傳、荷爾蒙、生活習慣等多種因素。



乳癌的常見症狀



