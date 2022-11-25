聖誕及元旦假期即將到來，仁濟醫院與「商場管理學會 (ISCM)」攜手合辦「仁濟X ISCM慈善行」，特別設計三條富有「香港情懷」的全新路線，包括「走遍中西」港島線、「海邊走走」九龍線及「慢活青荃」新界線，讓參加者有全新體驗。活動由即日起至 12月28日接受報名，參加者/團體只須於2023年1月2日或以前，自行選擇其一或全部路線進行「慈善行」活動，便可獲取專屬「仁濟x ISCM慈善行」證書及/或商場優惠券，更可競逐各項大獎，贏取豐富禮品！
詳情：http://www.ychiscmcharitywalk.com/
日報
仁濟 x ISCM慈善行 為仁濟兒童發展服務籌募善款
聖誕及元旦假期即將到來，仁濟醫院與「商場管理學會 (ISCM)」攜手合辦「仁濟X ISCM慈善行」，特別設計三條富有「香港情懷」的全新路線，包括「走遍中西」港島線、「海邊走走」九龍線及「慢活青荃」新界線，讓參加者有全新體驗。活動由即日起至 12月28日接受報名，參加者/團體只須於2023年1月2日或以前，自行選擇其一或全部路線進行「慈善行」活動，便可獲取專屬「仁濟x ISCM慈善行」證書及/或商場優惠券，更可競逐各項大獎，贏取豐富禮品！