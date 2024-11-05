今個秋冬佳節拍住花旗銀行 不單享旅遊樂趣 更邊玩邊Get More

Citibank Global Wallet

Citibank Global Wallet是Citibank Mastercard® 扣賬卡的一項主要功能。客戶預先以現價兌換外幣，或預設心水匯率買入外幣，然後於海外消費或提款時即可直接從外幣戶口扣數並免收花旗手續費*。



Citibank Global Wallet支援12種貨幣，亦附設全港首創的「自動外幣增值」功能，當 Citibank Global Wallet 外幣結餘不足，客戶可即時從預設的港元戶口以花旗當時的匯率兌換外幣差額，並自動增值至外幣戶口，讓客戶盡情消費及提款。客戶可透過Citi Mobile® App啟動Citibank Global Wallet及自動外幣增值功能。



現在，Citibank Mastercard® 扣賬卡提供高達港幣30萬元的每日消費限額（視乎扣賬卡級別），讓客戶在旅途上可盡情購物。客戶只需透過Citi Mobile® App即可根據個人需要設定消費限額及其他扣賬卡功能。欲了解更多 Citibank Global Wallet 相關詳情，請瀏覽： citibank.hk/globalwallet



*部份海外自動櫃員機可能會收取提款附加費。