今個秋冬佳節拍住花旗銀行 不單享旅遊樂趣 更邊玩邊Get More

用花旗銀行扣賬卡以Citibank Global Wallet進行外幣消費享高達10%回贈 及有機會贏取雙人來回東京商務機票香港 - 2024年11月5日 - 即日起至2024年12月31日，花旗銀行特選客戶*成功登記即可享「Citibank Mastercard® 扣賬卡三重驚喜獎賞[1]」。客戶以Citibank Global Wallet 進行外幣消費，即可賺取高達10%現金回贈，更有機會贏取雙人來回東京商務機票。今個秋冬拍住花旗銀行，出外旅行玩樂之餘，仲一齊邊玩邊Get More！
| 驚喜獎賞1:
高達HK$750國泰航空機票折扣
| 憑Citibank Mastercard®扣賬卡經國泰航空網站（www.cathaypacific.com）預訂機票並輸入以下優惠碼即有折扣：
| 驚喜獎賞2:
合資格外幣消費享高達10%現金回贈**
| 進行合資格Citibank Global Wallet外幣消費享高達HK$1,900現金回贈：
| 驚喜獎賞3:
機票大抽獎**
| 每筆合資格Citibank Global Wallet外幣消費都有一次抽獎機會，贏取國泰航空雙人來回東京（成田）商務機票。每人最多享有十次抽獎機會。
| 欲了解更多「Citibank Mastercard® 扣賬卡三重驚喜獎賞」詳情，請瀏覽：citibank.hk/globalwallet
**於消費前須先啟動Citibank Global Wallet。
[1] 獎賞名額有限，先到先得。條款及細則請參閲citibank.hk/24q4cgw
Citibank Global Wallet
Citibank Global Wallet是Citibank Mastercard® 扣賬卡的一項主要功能。客戶預先以現價兌換外幣，或預設心水匯率買入外幣，然後於海外消費或提款時即可直接從外幣戶口扣數並免收花旗手續費*。
Citibank Global Wallet支援12種貨幣，亦附設全港首創的「自動外幣增值」功能，當 Citibank Global Wallet 外幣結餘不足，客戶可即時從預設的港元戶口以花旗當時的匯率兌換外幣差額，並自動增值至外幣戶口，讓客戶盡情消費及提款。客戶可透過Citi Mobile® App啟動Citibank Global Wallet及自動外幣增值功能。
現在，Citibank Mastercard® 扣賬卡提供高達港幣30萬元的每日消費限額（視乎扣賬卡級別），讓客戶在旅途上可盡情購物。客戶只需透過Citi Mobile® App即可根據個人需要設定消費限額及其他扣賬卡功能。欲了解更多 Citibank Global Wallet 相關詳情，請瀏覽：citibank.hk/globalwallet
*部份海外自動櫃員機可能會收取提款附加費。