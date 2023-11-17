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#此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。
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^用家服食草姬活心丸14天後的數據，2017年3月。
*香港香港醫護學會「口服保健品對血管垃圾影響」
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日報
今年最後1次！萬寧草姬全線產品買3送1
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