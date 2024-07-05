夏季轉天氣，鼻敏症狀發作，身體問題多？「三伏天灸」療法是於身體指定穴位敷貼特定藥材，刺激穴位吸收，激發經絡，調整氣血！於夏天最熱的「三伏」進行天灸，可以補益陽氣，減少在寒冷季節因陽虛而患病的機會。位元堂於指定門市提供三伏天灸服務，由專業註冊中醫師駐診；天灸藥餅以延胡索、炒白芥子、細辛、桂枝、辛夷花等辛溫藥材研磨成粉，並於貼藥當天調以鮮榨薑汁製成。貼藥時間(敬請提前預約)：初伏：7月11-15日(星期四至星期一)；中伏：7月22-25日(星期一至星期四)；末伏：8月12-14日(星期一至星期三)。收費：會員價$650｜非會員價$768 (共3次中醫診症及藥貼3️次)。請親臨指定門市或致電預約體驗。
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位元堂三伏天灸 趕走都市病 紓緩鼻敏症狀
夏季轉天氣，鼻敏症狀發作，身體問題多？「三伏天灸」療法是於身體指定穴位敷貼特定藥材，刺激穴位吸收，激發經絡，調整氣血！於夏天最熱的「三伏」進行天灸，可以補益陽氣，減少在寒冷季節因陽虛而患病的機會。位元堂於指定門市提供三伏天灸服務，由專業註冊中醫師駐診；天灸藥餅以延胡索、炒白芥子、細辛、桂枝、辛夷花等辛溫藥材研磨成粉，並於貼藥當天調以鮮榨薑汁製成。貼藥時間(敬請提前預約)：初伏：7月11-15日(星期四至星期一)；中伏：7月22-25日(星期一至星期四)；末伏：8月12-14日(星期一至星期三)。收費：會員價$650｜非會員價$768 (共3次中醫診症及藥貼3️次)。請親臨指定門市或致電預約體驗。