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市場資訊
2024-09-13 09:30:00
日報

位元堂樽裝寧夏杞子 安全高分之選

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杞子有補益肝腎、益精明目之功效，適合經常食用，不少湯水、甜品都以此入饌作滋補。有報導指不法商人為了令杞子賣相更佳，於製作過程中加入有害物質，有杞子被驗出二氧化硫超標，損失金錢之餘更會影響健康！消費權益機構指出，位元堂樽裝寧夏杞子通過營養素、重金屬及除害劑測試，並獲得4.5星高評分。眾多產地之中，寧夏盛產的杞子以粒大、味甜、肉厚、籽少而品質居上，是傳統的道地藥材。位元堂樽裝寧夏杞子嚴選自優質產地，每批都經過檢測才出售，品質絕對有保證，為您的健康把關！即日至930日，選購樽裝寧夏杞子(300)可享限時優惠 $85/ (原價：$115/)，位元堂門市及網店有售。
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