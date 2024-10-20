位元堂藥業捐贈港幣一百萬元予廣州中醫藥大學 成立「位元堂獎學金」 推動中醫藥行業發展

香港 - 2024年10月20日 - 位元堂藥業控股有限公司今日宣布設立「位元堂獎學金」並捐贈港幣一百萬元予廣州中醫藥大學，鼓勵學生積極投身中醫藥行業及研究，推動中醫藥創新發展，提高中國中醫藥在全球的影響力和競爭力。





位元堂藥業控股有限公司主席鄧清河先生表示：「中醫藥是中華民族的瑰寶，獨特的健康、經濟、技術、文化和生態資源。隨著人們健康意識的不斷提高和對自然療法的日益重視，中醫藥正煥發出新的生機與活力，並在全球越來越受關注和認可。國務院《十四五中醫藥發展規劃》亦明確了新時期中醫藥高質量發展的要求，當中包括建設高質素中醫藥人才隊伍。傳承和發揚中醫藥文化，不僅是我們的責任，更是我們的使命。我們希望透過『位元堂獎學金』，協助國家培育新一代的中醫藥專業人才，推動中醫藥事業的傳承與發展。」



廣州中醫藥大學今年建校100周年，與1897創立的中醫藥百年老字號 – 位元堂，有跨世紀的歷史淵源，共同見證中醫藥在嶺南地區的傳承及發展，今日攜手在香港合辦「粵港澳中醫藥傳承創新高質量發展國際論壇」，逾百位來自世界各地的中醫藥專家學者、業界精英及政府代表參加，共同探討中醫藥發展的成果、未來趨勢及國際合作機遇。位元堂藥業控股有限公司主席鄧清河先生亦在論壇上向廣州中醫藥大學副校長暨廣州中醫藥大學第二附屬醫院（廣東省中醫院）院長張忠德教授送贈獎學金支票。



鄧清河先生表示：「位元堂127年始終秉承『以誠意用心造藥，憑信譽繼往開來』的經營理念，致力於為廣大消費者提供優質的中醫藥產品和服務。我們將繼續加強與國內外高校、科研機構的合作，不斷提升產品質量和科研水平，為推動中醫藥現代化、國際化做出不懈努力。」



