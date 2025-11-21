低至57折！獲獎野玫瑰美白系列 11月21日(五) 出位價$169

長效保濕滋潤，大大改善色斑、膚色不均、痘印及色素沉澱，有助亮白同時修復細紋，富含突破性專利SUPER C成分，臨床實證比純維C有效吸收率高達1,000%△ ，同步實現高穩定抗敏功效，讓敏感肌也可安心使用！

【秋冬正是美白最好時機！】 早晚涼爽＋紫外線減弱＝肌膚修復黃金期 夏季殘留的曬斑暗沉，現在改善最有效！！ KORRES為你實現「保濕＋美白」一次過搞掂

KORRES專利研製的高穩定高效SUPER C野玫瑰美白方案，一改傳統維C強刺激性的弱點，以溫和不刺激的配方達至零敏美白提亮！

滿額禮遇登記方法:

在萬寧 (門市或官網) 購買後，請將收據WhatsApp至+852-66898916，即有客戶服務主任協助禮物安排；贈品將於登記後5星期內以平郵發出，登記期限至2025年11月27日止。

^優惠期只限2025年11月21日。每位顧客最多可購買24件出位價產品。出位價產品不能與其他優惠同時使用。最終售價及優惠由萬寧自行決定。如有任何爭議，KORRES及萬寧保留最終決定權。圖片只供參考，一切以實物為準。

+每發票計，數量有限，送/售完即止。 必須包括野玫瑰維C美白袪斑面霜。

~禮品包括: 乳酪益菌深層補濕修護面膜 1片+ 野玫瑰瞬亮美白面膜3片及萬寧KORRES美容專櫃$50現金券

^^優惠期至2025年11月21日。最終售價由萬寧自行決定。如有任何爭議，KORRES及萬寧保留最終決定權。

△根據成分Nikkol VC-IP對皮膚吸收度測試結果

+根據BIO229-92 2001/19F1-1的測試結果

*不包括品牌自家網店及個別網店與實體店