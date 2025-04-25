低頭族肩頸僵硬？！轉天氣關節痛又翻發！ 物理治療師推薦1招舒緩3大痛症！擺脫「冷、痛、酸、硬」！

香港人最常見的3大痛症
在香港，忙碌的生活節奏使得許多人長時間維持同一姿勢，缺乏適當的伸展運動。物理治療師指出，這種情況導致局部關節和肌肉受到壓力，進而引發疼痛和勞損。物理治療師列出以下香港人最常見的三大痛症：
-
肩頸僵硬
長時間維持同一姿勢低頭工作或使用手機，容易造成肩頸肌肉繃緊，導致僵硬疼痛。
-
腰酸背痛
長時間坐著或站著，或搬舉重物，導致腰部承受過多壓力，引發腰背痛。
-
膝蓋乏力疼痛
隨著年齡增長或運動不足，膝蓋可能出現乏力感，伴隨濕痛以及血液循環不良，引發膝關節疼痛不適。
這些痛症不僅影響日常生活，還可能影響工作效率。
從根源截擊3大痛症！物理治療師力推「健之堂石墨烯艾草溫熱舒壓貼」!
物理治療師黃詩庭指出「健之堂石墨烯艾草溫熱舒壓貼」比一般止痛貼更有效從根源止痛，一般止痛貼主要通過化學止痛原理，效能快顯但也時效較短，或有西藥副作用，不適合長期使用，產生依賴性。
而「健之堂石墨烯艾草溫熱舒壓貼」透過溫艾灸療法從根源止痛，4小時釋放恒溫熱療，刺激穴位，配合漢方成分，深層滲透痛點、促進血液循環，效果持久，而且成分天然，不含西藥副作用，不會產生依賴性，可安心使用！
專業中醫師調配4小時長效溫艾灸舒壓止痛!
「健之堂石墨烯艾草溫熱舒壓貼」由中醫師調配「溫艾灸」養生配方，含9大漢方草本成分：艾草、徐長卿、藏紅花、雞血藤等，配合石墨烯恒溫熱療，刺激穴位，深層滲透痛點，有助促進血液循環、疏痛經絡。產品不含西藥副作用、防腐劑及不造成依賴。
- 9大漢方草本配方 深層滲透痛楚根源
- 4小時石墨烯45°c熱療刺激穴位
- 改善寒濕痹痛
- 舒緩肌肉酸痛、僵硬
- 舒展筋骨關節、改善手腳冰冷
- 促進血液循環
- 使用醫療級親膚貼布，柔軟又透氣
- 1貼3用，適用於膝蓋、肩頸、腰部等部位
萬寧限時「買3送1」優惠!
即日至2025年5月8日到萬寧購買「健之堂石墨烯艾草溫熱舒壓貼」可享「買3送1」限時優惠，平均每件只需＄75（建議零售價＄99.9）。
銷售點：
萬寧及官網銷售點：
MH PRO健與美網上商店：
查詢: 9560 2905
Facebook：健之堂