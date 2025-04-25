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市場資訊
2025-04-25 07:30:00

低頭族肩頸僵硬？！轉天氣關節痛又翻發！ 物理治療師推薦1招舒緩3大痛症！擺脫「冷、痛、酸、硬」！

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香港人最常見的3大痛症

在香港，忙碌的生活節奏使得許多人長時間維持同一姿勢，缺乏適當的伸展運動。物理治療師指出，這種情況導致局部關節和肌肉受到壓力，進而引發疼痛和勞損。物理治療師列出以下香港人最常見的三大痛症：

  1. 肩頸僵硬 

長時間維持同一姿勢低頭工作或使用手機，容易造成肩頸肌肉繃緊，導致僵硬疼痛。

  1. 腰酸

長時間坐著或站著，或搬舉重物，導致腰部承受過多壓力，引發腰背痛。

  1. 膝蓋乏力疼痛

隨著年齡增長或運動不足，膝蓋可能出現乏力感，伴隨濕痛以及血液循環不良，引發膝關節疼痛不適。

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這些痛症不僅影響日常生活，還可能影響工作效率。

從根源截擊3大痛症！物理治療師力推「健之堂石墨烯艾草溫熱舒壓貼」!

物理治療師黃詩庭指出「健之堂石墨烯艾草溫熱舒壓貼」比一般止痛貼更有效從根源止痛，一般止痛貼主要通過化學止痛原理，效能快顯但也時效較短，或有西藥副作用，不適合長期使用，產生依賴性。

而「健之堂石墨烯艾草溫熱舒壓貼」透過溫艾灸療法從根源止痛，4小時釋放恒溫熱療，刺激穴位，配合漢方成分，深層滲透痛點、促進血液循環，效果持久，而且成分天然，不含西藥副作用，不會產生依賴性，可安心使用！

專業中醫師調配4小時長效溫艾灸舒壓止痛!

「健之堂石墨烯艾草溫熱舒壓貼由中醫師調配「溫艾灸」養生配方，含9大漢方草本成分：艾草、徐長卿、藏紅花、雞血藤等，配合石墨烯恒溫熱療，刺激穴位，深層滲透痛點，有助促進血液循環、疏痛經絡。產品不含西藥副作用、防腐劑及不造成依賴。

  • 9大漢方草本配方 深層滲透痛楚根源
  • 4小時石墨烯45°c熱療刺激穴位
  • 改善寒濕痹痛
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  • 舒展筋骨關節、改善手腳冰冷
  • 促進血液循環
  • 使用醫療級親膚貼布，柔軟又透氣
  • 1貼3用，適用於膝蓋、肩頸、腰部等部位

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萬寧及官網銷售點：
MH PRO健與美網上商店：

查詢: 9560 2905   
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