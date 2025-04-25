低頭族肩頸僵硬？！轉天氣關節痛又翻發！ 物理治療師推薦1招舒緩3大痛症！擺脫「冷、痛、酸、硬」！

香港人最常見的 3 大痛症

在香港，忙碌的生活節奏使得許多人長時間維持同一姿勢，缺乏適當的伸展運動。物理治療師指出，這種情況導致局部關節和肌肉受到壓力，進而引發疼痛和勞損。物理治療師列出以下香港人最常見的三大痛症：

肩頸僵硬

長時間維持同一姿勢低頭工作或使用手機，容易造成肩頸肌肉繃緊，導致僵硬疼痛。

長時間坐著或站著，或搬舉重物，導致腰部承受過多壓力，引發腰背痛。

膝蓋乏力疼痛

隨著年齡增長或運動不足，膝蓋可能出現乏力感，伴隨濕痛以及血液循環不良，引發膝關節疼痛不適。