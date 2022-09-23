佐敦鬧市中的空中酒吧Horizonte Lounge 展現全新面貌

木的地酒店頂層的雙層空中酒吧Horizonte Lounge現以全新面貌登場，270度開揚景緻加上全新推出的酒單及小食，除了一系列經典雞尾酒外，更推出三款以西方故事為靈感而創作的特色雞尾酒，「El Agua De La Vida」、「Corage」及「Ingenio」，滿足酒饕於視覺及味覺上的需求。特色雞尾酒劃一售價港幣168元正（另加一服務費）。即日起至2022年9月30日於Horizonte Lounge惠顧並追蹤其社交頻道，即可免費獲贈精美小食一客及優惠券乙張，數量有限，送完即止。

電話：2121 9866

地址：香港九龍佐敦長樂街1號木的地酒店29樓