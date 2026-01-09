余仁生賀年優惠 足金賀歲 蟲草獻瑞

農曆新年將至，余仁生首次推出滿額送「黃金冬蟲夏草」，另有減錢及送總值超過$4,200禮品！於即日至3月16日期間，會員凡於門市或網店購買野生冬蟲夏草（袋裝或盒裝）或野生冬蟲夏草膠囊，累積消費滿淨值$68,000，即可獲贈六福珠寶黃金冬蟲夏草1條（約1.4克）(價值約HK$3,000），限量100條，送完即止！於即日至3月5日期間，買滿淨值$400，即減$30！滿$5,000，最高可減$500*，並送總值超過$4,200禮品。於3月5日或以前，購買滴雞精系列可享買2送1(送價值較低之產品)，包括：原味滴雞精 (10包裝) (新年限定版)、原味滴雞精 (6包裝) 及花旗參紅棗滴雞精 (6包裝)！（*以單一發票計算，以淨值計算。受條款及細則約束）

余仁生

電話：2544 3308