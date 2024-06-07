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市場資訊
2024-06-07 08:30:00
日報

余仁生 愛在父親節優惠

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適逢父親節，余仁生精心挑選了最強父親節禮物，由即日至627日期間，可以正價9折購買野生冬蟲夏草膠囊1盒，再送野生花旗參石斛膠囊1盒及無量山三七膠囊1盒，再加上限時滿額即減優惠，總共可折省高達$910！其他父親節限定優惠包括：購物每滿$500*即減$25、滿$800*即送全效Cs-4蟲草菌絲體膠囊 (加强配方) (10粒裝)及活眼素雙杞子明目精華1條裝、指定膠囊375折等，讓大家表達心意時有更多選擇。   
查詢：2544 3308   
網址：https://shop.euyansang.com.hk
*以單一發票計算。以淨值計算。每單交易最高可減$200。優惠受條款及細則約束。如有任何爭議，余仁生(香港)有限公司保留最終決定權

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