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市場資訊
2024-11-08 11:15:00
日報

余仁生145週年慶 半價購買週年組合

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適逢余仁生145週年，秉承著厚積深耕、百年承啟的宗旨，炮製了一連串週年慶驚喜，回饋大家多年來的支持。由20241112日至1128日期間，於余仁生門市或網店購買任何產品，即可以$188換購145周年限定金箔冰糖燕窩，限量200份！售完即止。由即日至1128日期間，凡於余仁生門市或網店購買任何產品滿淨值$500，即可以優惠價$145換購THERMOS真空保温瓶1個；消費滿淨值$5,000更可免費獲贈THERMOS真空保温瓶1個，有3色可供選擇。禮品數量有限，先到先得，售/送完即止。由即至1128日期間，余仁生推出145週年限量組合低至半價，每日限量50份。
查詢：2544 3308

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