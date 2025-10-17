余仁生146週年慶 指定膠囊優惠二重奏

今年適逢余仁生創立146週年，為感謝顧客一直以來的支持，余仁生於2025年10月17至11月27日期間，推出多款「超震撼」週年限定優惠，期間於余仁生門市或網店購買多款人氣膠囊，包括野生冬蟲夏草膠囊、特靈芝「破壁」孢子專方、全效Cs-4蟲草菌絲體膠囊 (加强配方)、余仁生安睡紫靈芝「破壁」孢子膠囊 (加強配方)、消脂纖瘦膠囊、祛濕寶膠囊、烏髮生膠囊、強筋健骨關節寶膠囊等，3件即享75折！只要購買精選膠囊產品滿淨值$800，額外再減$100！雙重優惠幫您慳到最盡！買滿指定金額更送THERMOS真空食物罐。顧客亦可以以$146入手週年慶限定組合，包含多款美味養生食品。且會員門檻限時下調，買滿$300即可入會！

余仁生

電話：2544 3308