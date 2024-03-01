丹麥的Marianne 57歲，是創業者，在女兒朋友介紹下吃了四個月藍莓清目片，便覺得似乎離不開它。藍莓清目片成分天然，有北歐藍莓、小米草和萬壽菊（含有10毫克葉黃素）。產品還含有維生素A、銅和鋅等營養素。藍莓和小米草有助保持眼睛健康。維生素A和鋅則有助維持正常視力。產品在瑞典生產，每天只需吃兩片，單片獨立包裝的設計方便且衛生。大多數人會在感覺視力發生變化時才開始服用藍莓片，但早點開始也沒有錯。藍莓清目片在New Nordic官網有售。全港免運費。兩盒有85折優惠，每盒均價227港幣。
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日報
你選眼鏡還是藍莓清目片
丹麥的Marianne 57歲，是創業者，在女兒朋友介紹下吃了四個月藍莓清目片，便覺得似乎離不開它。藍莓清目片成分天然，有北歐藍莓、小米草和萬壽菊（含有10毫克葉黃素）。產品還含有維生素A、銅和鋅等營養素。藍莓和小米草有助保持眼睛健康。維生素A和鋅則有助維持正常視力。產品在瑞典生產，每天只需吃兩片，單片獨立包裝的設計方便且衛生。大多數人會在感覺視力發生變化時才開始服用藍莓片，但早點開始也沒有錯。藍莓清目片在New Nordic官網有售。全港免運費。兩盒有85折優惠，每盒均價227港幣。