依飛科技健康專門店致力推廣能量保健服務及產品，今年更參與6月14至16日舉行的「健康博覽2024」，舉辦了健康工作坊，「腦有所依」活動大使薛家燕親臨分享產品體驗後感，並與依飛科技創辦人及公司主席王南教授於台上大談「光脈通」及「光能帽」的好處。她更帶領全場會眾齊跳健腦操，即場挑戰「腦有所依」急口令。依飛「腦有所依」能量保健社區活動，任何人士經登記後，可在依飛門店享用60天的免費能量保健服務，使用兩大光能保健設備——「光脈通」及「光能帽」；持有長者咭人士的服務期限更延長至90天。
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日報
依飛「腦有所依」大使薛家燕帶領健腦操 發起健腦急口令挑戰
依飛科技健康專門店致力推廣能量保健服務及產品，今年更參與6月14至16日舉行的「健康博覽2024」，舉辦了健康工作坊，「腦有所依」活動大使薛家燕親臨分享產品體驗後感，並與依飛科技創辦人及公司主席王南教授於台上大談「光脈通」及「光能帽」的好處。她更帶領全場會眾齊跳健腦操，即場挑戰「腦有所依」急口令。依飛「腦有所依」能量保健社區活動，任何人士經登記後，可在依飛門店享用60天的免費能量保健服務，使用兩大光能保健設備——「光脈通」及「光能帽」；持有長者咭人士的服務期限更延長至90天。