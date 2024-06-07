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市場資訊
2024-06-07 11:15:00
日報

依飛「腦有所依」能量保健社區活動 呼籲市民參與

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依飛一直倡導市民關注腦部健康，致力提升大眾保健意識，已在全港各區27間門店推出「腦有所依」能量保健社區活動，早前於馬鞍山新港城中心依飛科技健康專門店舉辦的啟動禮，邀得活動大使薛家燕小姐及依飛科技創辦人及公司主席王南教授主持儀式。薛家燕並呼籲市民登記參加免費保健活動。透過依飛的「光脈通」及「光能帽」兩項專利技術光能保健設備，助都市人提升腦部健康，改善睡眠質素等亞健康狀態，達致活腦、保健。持長者卡人士可免費於依飛門店參加為期90天的能量保健活動，一般市民大眾則為期60天。
網頁：https://eefit.shop/ebrain-movement

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